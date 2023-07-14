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Kaliteli üretim, yenilikçi çizgisi ve konfor sunan tasarımlarıyla dikkat çeken Yeni İnci, ilk mayo koleksiyonunu çıkardı. Yeni koleksiyonda,

kadınların rahat ve şık olmaları için birbirinden farklı alternatifler bulunuyor.

İç giyimin öncü markalarından Yeni İnci, ilk mayo koleksiyonunu çıkardı. Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleriyle her tarza hitap eden koleksiyon, yazın coşkusunu yansıtıyor.

Yazın renklerini eşsiz tasarımlarıyla buluşturan yeni koleksiyonda farklı detaylara sahip bikini ve mayolar bulunuyor. Plajda tüm gün rahat edebileceğiniz bu koleksiyon aynı zamanda şık olmak isteyenler için de bir seçenek oluyor. Bu yazın trendlerini yansıtan cut out detaylı mayolar, her bedene uygun bikini takımları, plajların gözdesi olmak isteyen kadınların tercihi oluyor.

Yumuşacık kumaşı ve nefes alabilen dokusu sayesinde rahatlık sunan mayo ve bikiniler, konforundan ödün vermeyenleri de unutmuyor.

Mayo-bikini koleksiyonunu incelemek için Yeni İnci mağazalarını ve web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın!