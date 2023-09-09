150 ülkeden mutfak eşyası almaya gelecekler

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Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER)’nin desteğiyle düzenlenen sektörünün dünyadaki 3., Avrupa’nın 2. büyük fuarı ZÜCHEX Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, 14 Eylül Perşembe günü 33. kez TÜYAP’ta kapılarını açmaya hazırlanıyor. 100 bin metrekare alan üzerine kurulu 14 salonunun dışında bahçede bile yerlerin dolduğu ZÜCHEX’te, Çinli ve Mısırlı satın almacılara odaklanıldı. ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, yıl sonu 7 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunan sektörün, fuarda minimum 2 milyar dolarlık iş hacminin oluşacağını belirtti.

12 milyar dolar büyüklüğe ulaşan mutfak sektörünün kalbinin attığı ZÜCHEX Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, 14 Eylül Perşembe günü 33. kez TÜYAP’ta kapılarını açmaya hazırlanıyor. 17 Eylül Pazar gününe kadar sürecek fuar, dünyanın en büyük 3, Avrupa’nın ise en büyük 2. fuarı konumunda. Geçtiğimiz yıla göre vites büyüten ZÜCHEX’te 150’den fazla ülkeden 1200 marka ile 45 bin kişi bir araya gelecek. Sektörünün çatı derneği ZÜCDER tarafından düzenlenen ZÜCHEX’te 100 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip 14 salonun tamamı dolarken, fuarın bahçesine açılacak stantların tamamı da tükendi. Ağırlıklı olarak Çinli ve Mısırlı satın almacılara yoğunlaşacaklarını belirten ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “2022’de toplam 6,12 milyar dolar ihracata karşılık 1,47 milyar dolar ithalat yaparak sektörümüz 4,65 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Böylece sektörümüzün dış ticaret fazlası son 10 yılda yüzde 98, son 5 yılda yüzde 64 arttı. Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sunuyoruz. Bu yıl da hedefimiz 7 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek. Yaşadığımız felaketler neticesinde ihracatımızda düşüşler meydana gelse de ihracatımızda geçen yılın üzerinde bir performans sergiliyoruz. ZÜCHEX ile de en az 2 milyar dolarlık bir iş hacminin gerçekleşeceğini bekliyoruz. Züccaciye ve mutfak eşyaları sektörümüzde Türk üreticisi ürün kalitesi ve hizmet anlamında güzel bir noktaya ulaşmıştır. Bugün ‘Made in Türkiye’ birçok pazarda tercih edilen bir marka haline gelmiştir” dedi. Sektörün ihracat kilogram birim fiyatı son 5 yılda yüzde 13,8 artarak 2022’de 3,95 dolara yükselirken, en çok ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve Fransa ilk 4 ihracat pazarı olarak başı geçiyor.