2024’ten itibaren tamamen elektrikli olacak

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2024’ten itibaren tanıtılacak tüm yeni DS Automobiles modellerinin yalnızca %100 elektrikli olması planlanırken, yeni sıfır emisyon çağının ilk modeline dair çalışmalar Fransa’da tamamlanıyor. İtalya’daki Melfi Fabrikası’nda üretilecek olan yeni model, 700 kilometreden fazla menzile sahip olurken, yeni STLA M Platformu’nun %100 elektrikli versiyonunun öncüsü olacak.

DS Automobiles enerji geçiş sürecini hızlandırıyor. Faaliyete geçtiği ilk günden bu yana DS Automobiles, 2019’dan beri satışta olan elektrikli araç yelpazesiyle stratejisinin merkezine elektrik enerjisine geçişi yerleştirdi. %100 elektrikli DS 3 E-TENSE’in yanı sıra 225 ila 360 arasında değişen beygir güçlerine sahip DS 4 E-TENSE, DS 7 E-TENSE ve DS 9 E-TENSE şarj edilebilir hibritler gibi elektrikli aktarma organlarıyla sunulan tüm DS modelleri, 2023’ün ilk yarısında Avrupa satış hacminin yaklaşık yarısını temsil ediyor. İnovasyonun en ön saflarında yer alan DS Automobiles, Formula E katılımını sürdürürken %100 elektrikli dönüşümünü hızlandırıyor.

DS Automobiles, 2024’ten itibaren DS 4’ün %100 elektrikli versiyonunu satışa sunarak ürün yelpazesini genişletecek ve ardından, yeni bir tasarımı tanıtarak, Stellantis STLA M Küresel Platformu’nu temel alan ilk %100 elektrikli projesini başlatacak. 700 kilometreden fazla menzil için 98 kWsa’e varan yüksek kapasiteli bataryayla donatılan bu yeni model, DS Automobiles müşterilerinin isteklerine mutlak şekilde uyarlanmış teknik özellikleriyle, olağanüstü teknolojiler ve inceliği bir arada sunacak. Bu yeni aracın Ar-Ge süreci Fransa’da devam ederken seri üretimin İtalya’daki Melfi Fabrikası’nda yapılması kesinleşti. 1990’larda açılan tesis, Napoli ile Bari arasındaki Basilicata Bölgesi’nde 270 hektarlık bir alanı kaplıyor. Melfi Fabrikası’nın uzmanlığından, ileri bir tarihte İkinci bir DS Automobiles modelinin daha yararlanması planlanıyor.