reklam
reklam
DOLAR 26,9369 % 0.7
EURO 29,9944 % 0.45
STERLIN 34,5877 % 0.13
FRANG 31,1373 % 0.84
ALTIN 1.703,60 % 0,53
BITCOIN 809.550 -1.884
Filenin Sultanları tarih yazdı
Özkan Uğur hayatını kaybetti
İmza atıldı, İFM yönetmeliği yürürlüğe girdi
Bakan Şimşek ekonomi programının bileşenlerini açıkladı
Cezayir’deki üniversitelerde Fransızcanın yerini İngilizce alacak
Dolar kuru bugün ne kadar? (21 Haziran 2023 dolar – euro fiyatları)
reklam
Demet TÜM YAZILARI
reklam

MANŞET HABERLERİ

reklam

Abdullah Kiğılı’ya Şampiyonluk ziyareti

Yayınlanma Tarihi : Google News
Abdullah Kiğılı’ya Şampiyonluk ziyareti
0
reklam

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ iş insanı Abdullah Kiğılı’yı makamında ziyaret ederek FIVB Milletler Ligi’nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarısını kutladı.

FIVB Milletler Ligi’nde Amerika Birleşik Devletleri’ni yenerek finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son maçta Çin’i de geride bırakarak şampiyon olmuştu. Şampiyona sonrası takımla yurda dönen TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ TVF kadın ve erkek Milli takımları giyim sponsoru olan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı’yı makamında ziyaret etti. Üstündağ ve Kiğılı ailesi ile turnuva başarısını kutladılar.

reklam
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

YORUM YAP