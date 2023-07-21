Abdullah Kiğılı’ya Şampiyonluk ziyareti

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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ iş insanı Abdullah Kiğılı’yı makamında ziyaret ederek FIVB Milletler Ligi’nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarısını kutladı.

FIVB Milletler Ligi’nde Amerika Birleşik Devletleri’ni yenerek finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son maçta Çin’i de geride bırakarak şampiyon olmuştu. Şampiyona sonrası takımla yurda dönen TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ TVF kadın ve erkek Milli takımları giyim sponsoru olan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı’yı makamında ziyaret etti. Üstündağ ve Kiğılı ailesi ile turnuva başarısını kutladılar.