grandpashabet giriş bahiscom giriş deneme bonusu veren siteler casinositeleri.co cappadocia tours
gaziantep arçelik kayseri evden eve nakliyat firmaları istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat
reklam
reklam
DOLAR 27,7727 % 0.14
EURO 29,2415 % -0.22
STERLIN 33,8629 % 0.04
FRANG 30,7825 % 0.83
ALTIN 1.725,74 % 3,56
BITCOIN 755.719 0.15
Sürdürülebilirlikte örnek: Metro Türkiye’den güneş enerjisi devrimi
Teknolojide güçlü ittifak: Siemens Türkiye ve TOSB işbirliğiyle geliyor
Türkiye, İsrail-Filistin Savaşı sırasında kruvaziyerlerin güvenli limanı oldu
Adana Lezzet Festivali, yedinci kez damakları şenlendiriyor
Amazon’un Türkiye’deki ilk lojistik merkezi açıldı
Eylül ayı enflasyon oranları açıklandı
Tarihi Sanatoryum binası BTSO ile yeniden açıldı: Geçmişten günümüze yeniden doğuş
Sanata ağırlığını koydu buluşma noktası haline geldi
Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Devrimi: Çöldeki Başarı Hikayesi
TSB yeni başkanı Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen oldu
reklam
Celal TÜM YAZILARI
reklam

MANŞET HABERLERİ

reklam

Acımız çok büyük Arif Esen’i kaybettik

Yayınlanma Tarihi : Google News
Acımız çok büyük Arif Esen’i kaybettik
0
reklam

Eh hızlı sayfayı o yapardı… Haberi hızlı yazardı… Yol arkadaşımız, sevgili meslektaşımız Arif Esen’i kaybettik. Çok üzgünüz. Ekonomi Gazetecileri Derneğj’nden onur ödülü alan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Denetim Kurulu Üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi Arif Esen artık aramızda değil. Onu hiç unutmayacağız.

Cenazesi 15 Ekim 2023 Pazar günü Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Silivri Gümüşyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ARİF ESEN KİMDİR?

1957 yılında Konya’nın Hadim ilçesinde doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı Gazetecilik ve Halkla ilişkiler Yüksek Okulu’nu (Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi) bitirdi. Gazeteciliğe öğrenimini sürdürürken 1979’da Dünya Gazetesi’nde muhabir olarak  başladı. Dünya, Demokrat, Cumhuriyet, Güneş, Hürriyet ve Posta gazetelerinde muhabir, sayfa sekreteri, editör olarak çalıştı. 2002-2007 yıllarında İletişim Mezunları Derneği’nin (İLMED) başkanlığını yaptı. Son olarak Global Sanayici dergisini çıkarıyordu. Ekonomi Gazetecileri Derneği’ne hep destek verdi. TGC Denetim Kurulu Üyesiydi.

reklam
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

YORUM YAP