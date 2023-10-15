Acımız çok büyük Arif Esen’i kaybettik

Sosyal Medya

Eh hızlı sayfayı o yapardı… Haberi hızlı yazardı… Yol arkadaşımız, sevgili meslektaşımız Arif Esen’i kaybettik. Çok üzgünüz. Ekonomi Gazetecileri Derneğj’nden onur ödülü alan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Denetim Kurulu Üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi Arif Esen artık aramızda değil. Onu hiç unutmayacağız.

Cenazesi 15 Ekim 2023 Pazar günü Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Silivri Gümüşyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ARİF ESEN KİMDİR?

1957 yılında Konya’nın Hadim ilçesinde doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı Gazetecilik ve Halkla ilişkiler Yüksek Okulu’nu (Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi) bitirdi. Gazeteciliğe öğrenimini sürdürürken 1979’da Dünya Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. Dünya, Demokrat, Cumhuriyet, Güneş, Hürriyet ve Posta gazetelerinde muhabir, sayfa sekreteri, editör olarak çalıştı. 2002-2007 yıllarında İletişim Mezunları Derneği’nin (İLMED) başkanlığını yaptı. Son olarak Global Sanayici dergisini çıkarıyordu. Ekonomi Gazetecileri Derneği’ne hep destek verdi. TGC Denetim Kurulu Üyesiydi.