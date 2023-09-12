Ambalajda katma değerli tasarıma uluslararası ödül

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Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından her yıl düzenlenen 17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda dereceye giren 17 proje Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl düzenlenen WorldStar Student’ta yarıştı. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “300 projenin yer aldığı uluslararası yarışmada Türkiye’den bir öğrencimiz ilk üçe girerek gümüş ödülün sahibi oldu. Katma değeri yüksek olan bir projeyle ödül alan öğrencimizi tebrik ediyorum.”

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP işbirliğinde her yıl düzenlenen ve 2021’deki 17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda dereceye giren 17 öğrenci projesi, Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl düzenlenen WorldStar Student’ta yarıştı. 300 projenin yer aldığı uluslararası yarışmada, Türkiye’den öğrencimiz ilk üçe girerek gümüş ödülün sahibi oldu.

Yarışmayla ilgili bilgilendirmede bulunan Zeki Sarıbekir “WorldStar Student 2006 yılından bu yana Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından yalnızca öğrencilerin katılımına açık olarak organize ediliyor. WorldStar Student Yarışması’na ülkemizden öğrencilerin katılımını sağlayan tek yarışma olan Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması ise Derneğimiz tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP işbirliğinde her yıl düzenleniyor.” dedi.

ZEKİ SARIBEKİR : “GENÇ TASARIMCILARIMIZ GURUR KAYNAĞI OLDU”

Yarışmanın sonucunu değerlendiren ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Katma değerli ihracatın büyük önem taşıdığı bu dönemde katma değeri yüksek olan bir projeyle ödül alan öğrencimizi tebrik ediyorum. Ülke ve sektör olarak gençlerimize ihtiyacımız var.” dedi.

Yarışmada 300 projenin yer aldığını belirten Zeki Sarıbekir “Gençlerimiz bu yarışmalarda bizleri gururlandırıyor. 300 projenin yer aldığı yarışmada boy gösteren 17 öğrenci projemizi de tek tek tebrik ediyorum. Dernek olarak bu tarz yarışmalarla gençlerimize ve sektörümüze katkı sunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

WorldStar Student 2021 kazananları ödüllerini, 4 Mayıs 2022’de Milano’daki ambalaj fuarı sırasında düzenlenecek WordStar Ödül Töreni’nde alacaklar. WorldStar Student 2021 yarışmasında kazanan projeler ve aldıkları ödüller;