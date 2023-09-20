Franchise sektörü başrole çıkıyor

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20 yıldır bayilik ve franchise sektörünün gelişmesinde, büyümesinde başrolde olan Medyafors AŞ; Redstone Global Franchising Gayrimenkul Hizmetleri Anonim Şirketi ANA SPONSOR’luğunda açılacak olan, Bayim Olur musun 21’inci Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nı, 26-29 Ekim tarihlerinde İstanbul Yenikapı, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenleyecek.

“Bayim Olur musun” 20 yıldır bayilik ve franchise sektörüne ölçülebilir katkılar sağlıyor, katılımcı markaların rekor düzeyde şubeler açmasına vesile olarak sektörün yatayda ve dikeyde büyümesine zemin oluşturuyor. Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, 21’inci yılında da, büyüme ve yayılma arzusunda olan yepyeni markaları görücüye çıkartıyor. Ayrıca mevcut bayilerini/ franchisee’lerini onurlandırmayı önemseyen ve Türkiye’ye ilaveten yurt dışında yeni lokasyonlara açılmak isteyen, yaygın ve tecrübeli markaları da yatırımcı adaylarına sunuyor.

Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, 20 yıllık başarılı geçmişi ile franchising sektörünün öncü etkinliklerinden biri haline gelmiştir. Bu uzun süreli deneyim, fuarın katılımcılar ve ziyaretçiler üzerindeki olumlu etkisini göstermektedir. Fuar, her yıl yatırımcı adaylarına ve markalara iş fırsatları sunarak Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaktadır.

HER MARKA BİR HİKÂYE

Medyafors Fuarcılık A.Ş. bayilik ve franchise dünyasının, Türkiye sınırlarını aşan en büyük buluşması olan 21’inci Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda, başarı hikâyelerinin ışığında 180’den fazla yatırım fırsatı sunuyor. Bu fuar, markalardan gelen 180 ilham verici başarı hikâyesiyle iş dünyasına ışık tutuyor ve aynı zamanda 180’den fazla parıldayan yatırım fırsatını sergiliyor.

180’DEN FAZLA MARKAYI AĞIRLIYOR

Fuarımız, her biri kendi benzersiz hikâyesiyle parlayan 180’den fazla markayı ağırlıyor. Bu başarı hikâyeleri, girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmek için cesaret bulabileceği gerçek yaşam öykülerini içeriyor. Bu markaların birçoğu, kendi konularında liderlikleri ve yenilikçi iş modelleri ile tanınıyorlar.

PARLAK BİR GELECEĞE DAVET EDİYOR

Fuarımız, girişimcilerin hayatlarını değiştirecek yatırım fırsatlarını sergiliyor. Her biri özenle seçilmiş ve iş dünyasına yeni başlangıçlar yapmak isteyen yatırımcı adaylarına kapılarını açmaya hazır olan bu markalar, bayilik ve franchise yatırımcı adaylarını parlak bir geleceğe davet ediyor.

30 BİNİN ÜZERİNDE YATIRIMCI ADAYINI BEKLİYORUZ;

Bu yılki 21’inci Bayim Olur musun Fuarı’mızda, 30 binin üzerinde ulusal ve uluslararası yatırımcı adayının fuarı ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu büyük ziyaretçi, franchise alanında büyümek isteyen markalar için değerli bir fırsat sunarken, aynı zamanda, yatırım yaparak kendiişlerini kurmayı düşünenler için birçok ve çeşitli iş fırsatı sunuyor. Fuar büyümekte olan iştahlı yeni markaların yanı sıra bilinen tanınan markalarla yatırımcı adaylarının tanışmalarına/anlaşmalarına imkân sağlayacak.