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Böceklere geçit vermeyen perde Türkiye’de

Yayınlanma Tarihi : Google News
Böceklere geçit vermeyen perde Türkiye’de
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Bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan “Uluslararası Güneşten Korunma ve Otomatik Kapı Sistemleri Fuarı”, 14-16 Eylül tarihleri arasında üreticiler, yatırımcılar, perakendeciler, mimarlar, inşaat mühendisleri gibi tüm sektör paydaşlarını İstanbul Fuar Merkezi’nde bir araya getirecek. 

Böcek geçirmeyen özelliğe sahip olan ve evlerde hoş bir hava yaratan perdeler, mimari dekorasyonların da vazgeçilmezi olarak fuarda göz dolduracak. Bu perdeler, sık dokunan kumaşları ile özellikle yaz aylarında haşereden kurtulmak isteyenler için tercih haline gelecek.

ÇEVRE DUYARLILIĞINA SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİLER

Son teknoloji ile donatılmış ürünlerin görücüye çıkacağı fuarda; yüzde yüz yerli üretim olan ekipmanların yer almasının yanı sıra çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirliğe de önem verilen çeşitli teknolojiler alıcıları ile buluşacak. Yaklaşık 30’dan fazla ülkeye pazarlanan, Türkiye’de ilk ve tek karartma jaluzi özelliği bulunan perdeler katılımcılar tarafından ilgi ile karşılanmaya hazırlanıyor.

TÜRKİYE PAZARINDA BİR İLK

Yapılan uzun Ar-ge çalışmalarının ardından double face, yani ikiyüzlü tek renk niteliği ile hazırlanan perdeler çeşitli renk ve trendleri ile stantlarda uygulamalı bir şekilde yerini alacak. Türkiye pazarına ilk kez getirilen “10 Newtonluk Perde Motoru”, R+T Turkey Fuarı’ nda sergilenecek.

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