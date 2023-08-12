Çiğköftem’de üst düzey atama gerçekleşti

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Toplam 11 ülkede faaliyet gösteren ÇİĞKÖFTEM’in yeni CEO’su Nezif Emek oldu. Temmuz 2023 itibariyle İcra Kurulu Başkanı – CEO olarak göreve başlayan Nezif Emek, Aralık 2022’den beri Çiğköftem’in Avrupa pazarındaki faaliyetlerinin yürütüldüğü EM Europe GMBH’de Genel Müdür pozisyonunda yer alıyordu.

1979’da Erzurum’da doğan, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi’nin İşletme bölümünde tamamlayan ve 2008 yılında da Koç Üniversitesi’nde MBA yapan Nezif EMEK, iş hayatına 1999 yılında adım attı. Perakendeden teknolojiye kadar birçok farklı sektörde finans ve denetim alanında çalıştıktan sonra, 2010 yılından itibaren üst düzey yöneticilik kariyerini sürdüren EMEK, önceki yıllarda Bereket Döner, Rasyotek ve Okur Şirketler Grubu’nda CEO olarak görev aldı.

Bağımsız Denetçi, Mali Müşavir, Gümrük Müşaviri ve Yolsuzluk İnceleme Uzmanı gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış olan EMEK, Uluslararası Franchise Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin de aralarında olduğu birçok ticari ve sosyal STK’nın da yönetiminde yer almaktadır. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, Macaristan, Polonya ve KKTC’de 500’e yakın şubesiyle faaliyet gösteren ÇİĞKÖFTEM, Humus Dolgulu Falafel ürünüyle Türkiye’deki ulusal zincir marketlerde satışta olan EMDEN ve Avrupa pazarında vegan-vejetaryen hedef kitle için geliştirilen özel bir konsepte sahip VeggyGO markalarının bulunduğu EM Şirketler Grubu’nun CEO’luk görevine getirilen Nezif EMEK, evli ve 2 çocuk babasıdır.