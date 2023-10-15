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Dijital Ekonomi Zirvesi yapılıyor
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Dijital Ekonomi Zirvesi yapılıyor

Yayınlanma Tarihi : Google News
Dijital Ekonomi Zirvesi yapılıyor
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İstanbul Topkapı Üniversitesi Cumhuriyetin 100’üncü Yılı’nda Dijital Ekonomi’yi masaya yatırıyor. Konuyla ilgili çok sayıda uzmanların katılacağı toplantıda Dijital Ekonomi bütün yönleri ile ele alınacak. Öğrencilerin ve gençlerin soru ve görüşleri ile katkıda bulunacağı etkinliği üniversite bünyesinde Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin katkıları ile kurulan Medya Uygulama Merkezi’nde pratik yapan öğrenciler düzenliyor.

Açılışını İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı ile Üniversite Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin’in yapacağı Zirve’de başta üniversitenin öğrencileri olmak üzere çok sayıda gencin katılması bekleniyor.

Ayrıca açılışıda ettinliği düzenleyen sivil toplum kuruluşu Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPRER) Başkanı Celal Toprak ile Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Bulunmaz konuşma yapacak.

İŞTE CUMHURİYET’İN 100. YILINDA DİJİTAL EKONOMİ ZİRVESİ PROGRAMI

Tarih: 18 Ekim 2023 / Çarşamba

Saat: 13.00

Yer: İstanbul Topkapı Üniversitesi, Kazlıçeşme Yerleşkesi G Blok Konferans Salonu

Açılış Konuşmaları / 13:00 – 13:30
–       Celal Toprak (TGRT Haber Ekonomi Müdürü ve YAPDER  Başkanı)
–       Prof. Dr. Emre Alkin (İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü)
–       Nihat Kırmızı (Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı)
–      Prof. Dr. Barış Bulunmaz (İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

Birinci oturum / 13:30 – 14:15

Moderatör
–       Prof. Dr. Barış Bulunmaz (İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

“İletişimin Geleceği: Dijitalleşme ve Yeni Stratejiler”

Konuşmacılar
“İletişimde Dijitalleşme”
–       Seda Güler (Doğa Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü)
“Geleneksel Medyadan Dijital Medyaya Yolculuk ve Tüketiciye Etkileri”
–       Volkan Ormanlı (İhlas Dijital Varlıklar Genel Müdürü)
“Şirketlerin Teknoloji ile Uyumu ve Dijitalleşme ile İlgili Çalışmaları”
–       Enes Örer (Oğuz Holding CEO’su)

Özel Oturum / 14:15 – 14:45

Hizmet Sektöründe Yapay Zeka

–       Doğukan Kılıç (YAPDER Dijital İletişim Platformu Başkanı)
–       İzzettin Oral (Hasan Usta Kebap Kurucu Ortağı)

Coffee Break / 14:45 – 15:00

İkinci oturum / 15:00 – 15:45

“Yazılım ve Tasarım: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm”

Moderatör
–       Celal Toprak (Gazeteci)
Konuşmacılar
“Teknolojide Yaşanan Değişim ve Dönüşüm”
–       Mehmet Önder (Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı)

Özel Oturum / 15:45 – 16:00

“Sigortacılığın Dijital Yolculuğu ve TOGG Projesi”
–       Duran Çakı (Doğa Sigorta Hasar Denetim ve Lojistik, AR&GE ve İş Geliştirme Grup Müdürü)

Coffee Break / 16:00 – 16:15

Üçüncü Oturum / 16:15 – 17:00

“Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti: Nereye Gidiyoruz?”

Moderatör
–       Doğukan Kılıç (YAPDER Dijital İletişim Platformu Başkanı)
Konuşmacılar
“Dijital Teknolojilerden Yapay Zeka”
–       Nalan Kurt (NLK Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı)
“Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm”
–       Cemal Akar (Tempo BPO CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı)

–       Cem Şirolu (Yenasoft CEO’su)
“Yapay Zeka ile Geleceğin Kurulması”

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