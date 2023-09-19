Endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyası bir araya geliyor

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Endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyasını her yıl Avrasya’nın kalbinde bir araya getiren 24.Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri – SIGN İstanbul 2023 Fuarı, Perşembe günü kapılarını açıyor. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde, 24 Eylül Pazar günü sona erecek olan fuara, yurtiçi ve yurtdışından on binlerce profesyonel ziyaretçinin yoğun katılımı bekleniyor.

Fuara, temsil ettiği altı global markanın dijital baskı makineleri ile katılacak olan Lidya Grup, adeta teknoloji şovu yaparak ziyaretçilerin buluşma noktası olacak. Teknolojisiyle dijital baskı sektörünün dünya devleri arasında yer alan Xerox, Epson, Efi, Kongsberg, Duplo ve kendi markası Sutec makinelerini ülkemizde temsil eden Lidya Grup, standında temsil ettiği global markalardan 20’nin üzerinde makine sergileyecek.

“ŞUAN YATIRIM YAPAN KAZANIR”

Fuarda, dijital baskı makinelerinin en star makinelerini herkesin görebilmesi ve deneyimlemesi için sergilediklerini anlatan Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, şunları kaydetti:

“Temsil ettiğimiz Xerox, Epson, Efi, Sutec, Kongsberg, Duplo markalarının hepsi baskı sektöründe gözükse de, markaların teknolojileri ve hizmet verdikleri alanlar birbirinden farklıdır ve bu nedenle yatırım kararından önce yakından incelenmesi önemlidir. Fuara özel düzenlediğimiz kampanyalı fiyatlar ve uygun finansman çözümlerimiz ile yoğun ilgi bekliyoruz. Bir yatırım yapılacaksa, mümkün olduğunca çabuk yapılması avantaj sağlayacaktır. Yatırım yapmak için cazip fırsatlar olduğunu söyleyebiliriz ve şuan yatırım yapan kazanır. Özetle, bir yandan yeni teknolojileri görme, diğer yandan ihtiyaçları karşılama noktasında standımıza ciddi bir ziyaretçi ilgisiyle karşı karşıya olacağız.” dedi.

İLK DEFA LANSMANI YAPILACAK MAKİNELER BULUNUYOR

SIGN İstanbul 2023 Fuarı’nda lansmanı ilk kez yapılacak makinelerin olduğunu ifade eden Lidya Grup Satış Direktörü Adem Öz, şunları söyledi:

“Lidya olarak fuarda temsil ettiğimiz Xerox, Epson, Efi, Kongsberg, Duplo ve Sutec’den oluşan altı markadan birçok yeni teknolojileri sergiliyoruz. Bu makinelerden bazıları ilk kez Türkiye lansmanını yaptığımız ürünlerimiz olacak. Standımıza gelen tüm ziyaretçilerimize dijital baskı alanında uçtan uca son teknolojiyi deneyimleme ve görme fırsatı sunuyoruz. Reklam, promosyon, ofset sektörü, ambalaj gibi her alandan ziyaretçileri standımızda ağırlıyor olacağız.” diye konuştu.