Geleceğin gıdasını üreten isimler belli oldu

Gıda sektöründen ürünlerin yarıştığı Feed the Future Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 364 başvuru içinden kazananlar, 16 Ekim’de düzenlenen Ödül Töreni’nde açıklandı.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından gıda ve tarım sektörünün uzman STK’ları ve kurumları ortaklığında gerçekleştirilen Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future ödül töreninin ikincisi yoğun katılımla düzenlendi. Crowne Plaza İstanbul Florya ev sahipliğinde yapılan zirve gün boyu süren eş zamanlı etkinliklerle devam etti. Gıda sektörüne yönelik farkındalığı arttırmak ve uluslararası seviyeye çıkartmak için sektör paydaşlarını bir araya geldiği program bu yıl deprem bölgesindeki yerel üretime dikkat çekmek için El Ele teması ile yapıldı.

Zirvenin en çok ilgi gören etkinliği Feed the Future Ödül Töreni oldu. Sesini duyuramayan ürün ve projelere ses olmak amacıyla düzenlenen Feed the Future Ödül Töreni yoğun ilgi gördü. Ürün güvenliği konusunda başarılı çalışmaları ile tüketici sağlığına katkı sağlayan, inovatif bakış açısı ile sürdürülebilirliğe destek veren, kıt kaynakların kullanımı konusunda kendini sorumlu hissederek aksiyon alan ürün/firma ya da kuruluşlar için düzenlenen Feed the Future yarışmasına Türkiye’nin dört bir yanından 364 başvuru alındı. Alanında uzman 108 jüri üyesi tarafından değerlendirilen başvurular sonucu 58 ürün ve isim ödüle layık görüldü.

Plaket alan isimler şöyle

Seyidoğlu Tahin Helvası Kolay Dilimlenebilir Ambalj—Ambalaj Kategorisinde

FONKA Filizlendirilmiş Çıtır Atıştırmalıklar—Fonksiyonel Atıştırmalık Kategorisinde

Juss Portakal Suyu— Meyve Suyu Kategorisinde

Megbaby-Yıkanabilir çocuk bezi—Hayatı Kolaylaştıran Kategorisinde

Fatih Belediyesi -Fit Fatih—Belediye-Hizmet Kategorisinde

Ahsaf Ceviz—Kuruyemiş Kategorisinde

Sunar D Vitaminli Ayçiçek Yağı—Bitkisel Yağ Kategorisinde

Efor Siyah Dökme Çay Platinum—Çay Kategorisinde

Kızılay Boost —İçecek Kategorisinde

Yayla Agro Yemek Hazır Serisi—-Paketli Hazır Yemek Kategorisinde

BEE’O APIBEAUTY C Vitaminli Aydınlatıcı Serum—Cilt Bakım Ürünü Kategorisinde

Çatalca Belediyesi-SÜT ENTEGRE TESİSİ —Belediye-Üretimi Destekleme Kategorisinde

ARILAC Tahıl Bazlı Bebek Ek Gıdası —Çocuk/Bebek ürünleri Kategorisinde

Mersin Ticaret Borsası Bakliyat Ür. Ar-Ge Merkezi-Mercimek Krakeri—Diyet ürünü Kategorisinde

Rolla-Glutensiz Türk Lahmacunu—Donuk Ürün Kategorisinde

DANET Tescilli Afyon Sucuğu—Et ve et ürünleri Kategorisinde

Bedura İğde Tozu Çekirdeği Ballı Tahin —Fonsiyonel Gıda Kategorisinde

SFA ARGE-Lipozomal Gıda Hammaddeleri —Gıda Teknolojisi Kategorisinde

Çiğköftem Çiğ köfte —Atıştırmalık Kategorisinde

Armiya-Charisma FMS—Hayatı Kolaylaştıran Kategorisinde

Ahmetbey Belediyesi-İçme Suyu —Belediye-Alt Yapı Kategorisinde

NALİA Karadeniz Mutfağı—JÜRİ ÖZEL-Yöresel mutfakların markalaşması ve sürdürülebilirliği

Beykoz Kimya-Viagron—Tarım Kategorisinde

Yemek İstanbul—Hazır Yemek Hizmetleri Kategorisinde

Fonka Filizlendirilmiş Bakliyat Çorba –Fonksiyonel Hazır Yemek Kategorisinde

JussTea—Yenilikçi Tatlar Kategorisinde

Ayıntap Baklava—Unlu mamül Kategorisinde

Seher Avcı-Portakal ve çilek ile aromalandırılmış şekersiz pestil–Start-Up Kategorisinde

Ordu Belediyesi-Süt Ürünleri—Belediye-Yöresel Ürünler Kategorisinde

Güney Adana Kadın Kooperatifi—KOOPERATİF Kategorisinde

Mengen Kooperatifi—KOOPERATİF Kategorisinde

FELDA İFFCO-PROSES BULAŞANLARI ANALİZİ—Laboratuar Kategorisinde

CarrefourSA DTC Organik Ekmek—Organik ürün Kategorisinde

Migros Tedarikçi Carbon Hub Projesi —Perakende Kategorisinde

Metro Yediği Önünde Yemediği Yarında Projesi—Proje Kategorisinde

NLKSmart Akıllı Atık Kutusu –Teknoloji Kategorisinde

Fonka Propolisli İçecek—Arıcılık Ürünü Kategorisinde

Efor Narlı Meyve Çayı—Bitki Çayı Kategorisinde

PERDER—Gıda Sektörüne Katkı Sunan STK

Atiye Laçin-Güvem Özü—Yerel Üretici Kategorisinde

SÜRTARDER —Tarım Sektörüne Katkı Sunan STK

MURATBEY PLUS KAYMAKLI—Süt ve süt ürünleri Kategorisinde

DR.Aronia— Gıda Takviyesi Kategorisinde

BEE’O Propolis Kolajen Shot —Takviye Edici İçecek Kategorisinde

Hatice Öz–JÜRİ ÖZEL-Kadın Hareketine Destek Veren Lider

Şamama Gıda –Unlu mamül Kategorisinde

Adıyaman Naz Gıda -Badem —Kuruyemiş Kategorisinde

Sabri Göktaş-Olf-Olifeno-JÜRİ ÖZEL-Start-Up Kategorisinde

Veli Ulusoy-Kapra Keçi Kefir—Probiyotik Ürün Kategorisinde

HalilEfendi Ardahan-13 Bin Yıllık Atalık Kavılca Buğdayı— Zirai Ürün Kategorisinde

Mutlu Besin Kooperatifi—KOOPERATİF Kategorisinde

Ata Ağaç-Kantaron Jel—Esansiyel Yağ Kategorisinde

Sunar Sürdürülebilir Ayçiçek Yağı—Sürdürülebilir Ürün Kategorisinde

Sultan Kaçamaz-Sumak ekşisi—Yerel Üretici Kategorisinde

Kızılay Plus–Proje Kategorisinde

ULU ZEYTİN AĞAÇLARI DERNEĞİ—Doğaya Katkı Sunan STK

Dr Elif’s AA Mix—Start-Up Kategorisinde

Baharat Adam-Zahter —Baharat Kategorisinde