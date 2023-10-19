Geleceğin gıdasını üreten isimler belli oldu

Gıda sektöründen ürünlerin yarıştığı Feed the Future Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 364 başvuru içinden kazananlar, 16 Ekim’de düzenlenen Ödül Töreni’nde açıklandı.
Güvenilir Ürün Platformu tarafından gıda ve tarım sektörünün uzman STK’ları ve kurumları ortaklığında gerçekleştirilen Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future ödül töreninin ikincisi yoğun katılımla düzenlendi. Crowne Plaza İstanbul Florya ev sahipliğinde yapılan zirve gün boyu süren eş zamanlı etkinliklerle devam etti. Gıda sektörüne yönelik farkındalığı arttırmak ve uluslararası seviyeye çıkartmak için sektör paydaşlarını bir araya geldiği program bu yıl deprem bölgesindeki yerel üretime dikkat çekmek için El Ele teması ile yapıldı.
Zirvenin en çok ilgi gören etkinliği Feed the Future Ödül Töreni oldu. Sesini duyuramayan ürün ve projelere ses olmak amacıyla düzenlenen Feed the Future Ödül Töreni yoğun ilgi gördü. Ürün güvenliği konusunda başarılı çalışmaları ile tüketici sağlığına katkı sağlayan, inovatif bakış açısı ile sürdürülebilirliğe destek veren, kıt kaynakların kullanımı konusunda kendini sorumlu hissederek aksiyon alan ürün/firma ya da kuruluşlar için düzenlenen Feed the Future yarışmasına Türkiye’nin dört bir yanından 364 başvuru alındı. Alanında uzman 108 jüri üyesi tarafından değerlendirilen başvurular sonucu 58 ürün ve isim ödüle layık görüldü.
Plaket alan isimler şöyle
Seyidoğlu Tahin Helvası Kolay Dilimlenebilir Ambalj—Ambalaj Kategorisinde
FONKA Filizlendirilmiş Çıtır Atıştırmalıklar—Fonksiyonel Atıştırmalık Kategorisinde
Juss Portakal Suyu— Meyve Suyu Kategorisinde
Megbaby-Yıkanabilir çocuk bezi—Hayatı Kolaylaştıran Kategorisinde
Fatih Belediyesi -Fit Fatih—Belediye-Hizmet Kategorisinde
Ahsaf Ceviz—Kuruyemiş Kategorisinde
Sunar D Vitaminli Ayçiçek Yağı—Bitkisel Yağ Kategorisinde
Efor Siyah Dökme Çay Platinum—Çay Kategorisinde
Kızılay Boost —İçecek Kategorisinde
Yayla Agro Yemek Hazır Serisi—-Paketli Hazır Yemek Kategorisinde
BEE’O APIBEAUTY C Vitaminli Aydınlatıcı Serum—Cilt Bakım Ürünü Kategorisinde
Çatalca Belediyesi-SÜT ENTEGRE TESİSİ —Belediye-Üretimi Destekleme Kategorisinde
ARILAC Tahıl Bazlı Bebek Ek Gıdası —Çocuk/Bebek ürünleri Kategorisinde
Mersin Ticaret Borsası Bakliyat Ür. Ar-Ge Merkezi-Mercimek Krakeri—Diyet ürünü Kategorisinde
Rolla-Glutensiz Türk Lahmacunu—Donuk Ürün Kategorisinde
DANET Tescilli Afyon Sucuğu—Et ve et ürünleri Kategorisinde
Bedura İğde Tozu Çekirdeği Ballı Tahin —Fonsiyonel Gıda Kategorisinde
SFA ARGE-Lipozomal Gıda Hammaddeleri —Gıda Teknolojisi Kategorisinde
Çiğköftem Çiğ köfte —Atıştırmalık Kategorisinde
Armiya-Charisma FMS—Hayatı Kolaylaştıran Kategorisinde
Ahmetbey Belediyesi-İçme Suyu —Belediye-Alt Yapı Kategorisinde
NALİA Karadeniz Mutfağı—JÜRİ ÖZEL-Yöresel mutfakların markalaşması ve sürdürülebilirliği
Beykoz Kimya-Viagron—Tarım Kategorisinde
Yemek İstanbul—Hazır Yemek Hizmetleri Kategorisinde
Fonka Filizlendirilmiş Bakliyat Çorba –Fonksiyonel Hazır Yemek Kategorisinde
JussTea—Yenilikçi Tatlar Kategorisinde
Ayıntap Baklava—Unlu mamül Kategorisinde
Seher Avcı-Portakal ve çilek ile aromalandırılmış şekersiz pestil–Start-Up Kategorisinde
Ordu Belediyesi-Süt Ürünleri—Belediye-Yöresel Ürünler Kategorisinde
Güney Adana Kadın Kooperatifi—KOOPERATİF Kategorisinde
Mengen Kooperatifi—KOOPERATİF Kategorisinde
FELDA İFFCO-PROSES BULAŞANLARI ANALİZİ—Laboratuar Kategorisinde
CarrefourSA DTC Organik Ekmek—Organik ürün Kategorisinde
Migros Tedarikçi Carbon Hub Projesi —Perakende Kategorisinde
Metro Yediği Önünde Yemediği Yarında Projesi—Proje Kategorisinde
NLKSmart Akıllı Atık Kutusu –Teknoloji Kategorisinde
Fonka Propolisli İçecek—Arıcılık Ürünü Kategorisinde
Efor Narlı Meyve Çayı—Bitki Çayı Kategorisinde
PERDER—Gıda Sektörüne Katkı Sunan STK
Atiye Laçin-Güvem Özü—Yerel Üretici Kategorisinde
SÜRTARDER —Tarım Sektörüne Katkı Sunan STK
MURATBEY PLUS KAYMAKLI—Süt ve süt ürünleri Kategorisinde
DR.Aronia— Gıda Takviyesi Kategorisinde
BEE’O Propolis Kolajen Shot —Takviye Edici İçecek Kategorisinde
Hatice Öz–JÜRİ ÖZEL-Kadın Hareketine Destek Veren Lider
Şamama Gıda –Unlu mamül Kategorisinde
Adıyaman Naz Gıda -Badem —Kuruyemiş Kategorisinde
Sabri Göktaş-Olf-Olifeno-JÜRİ ÖZEL-Start-Up Kategorisinde
Veli Ulusoy-Kapra Keçi Kefir—Probiyotik Ürün Kategorisinde
HalilEfendi Ardahan-13 Bin Yıllık Atalık Kavılca Buğdayı— Zirai Ürün Kategorisinde
Mutlu Besin Kooperatifi—KOOPERATİF Kategorisinde
Ata Ağaç-Kantaron Jel—Esansiyel Yağ Kategorisinde
Sunar Sürdürülebilir Ayçiçek Yağı—Sürdürülebilir Ürün Kategorisinde
Sultan Kaçamaz-Sumak ekşisi—Yerel Üretici Kategorisinde
Kızılay Plus–Proje Kategorisinde
ULU ZEYTİN AĞAÇLARI DERNEĞİ—Doğaya Katkı Sunan STK
Dr Elif’s AA Mix—Start-Up Kategorisinde
Baharat Adam-Zahter —Baharat Kategorisinde