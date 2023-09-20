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Hububat ve bakliyat sektöründe neler oluyor?

Yayınlanma Tarihi : Google News
Hububat ve bakliyat sektöründe neler oluyor?
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Hububat ve bakliyat sektöründe neler oluyor… Biz soracağız sektörün otorite isimleri cevaplayacak… 21 Eylül Perşembe günü saat 14:30’da İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap’ın açılış konuşması ile başlayacak etkinliğin moderatörlüğünü Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak yapacak.

Bu önemli toplantıda hububat ve bakliyat sektöründeki gelişmeler bütün ayrıntıları ile ele alınacak. Online gerçekleştiricek toplantının ana konuşmacıları ise şöyle;

*Ahmet Güldal-TMO Genel Müdürü

*Özkan Taşpınar -Ulusal Hububat Konseyl Başkanı

*Mehmet Reis-Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı

*Hakkı İsmet Aral-İSTİB Yön.Kur.Başkan Yardımcısı

İzleyenlerin de sorularla katılabilecekleri online toplantımıza katkılarınızla katılımınızı bekleriz.

Tarih: 21 Eylül 2023

Saat: 14:30

Katılım Linki : https://us02web.zoom.us/webina…

Web Semineri Kimliği: 882 5726 9103

Şifre: 694431

 

 

 

 

 

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