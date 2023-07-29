Hülya Avşar ile yola devam dedi

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“Her ana değer katar” mottosuyla hizmet veren Çilek Konsept, Hülya Avşar ile sözleşmesini yeniledi. Ünlü sanatçı, 50 yıldır mücevher sektörüne hizmet eden markanın reklam yüzü olmaya devam edecek

Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinde her yaşa ve zevke özel ürünler sunmak adına hizmet veren Çilek Konsept, geleneksel çizgilerini koruyarak ortaya çıkardığı tasarım çeşitliliği ve üretim gücü ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hülya Avşar, yeni sezonda da Çilek Konsept’in marka yüzü

7’den 70’e her yaşa hitap eden tasarımlarıyla hayranlık uyandıran Çilek Konsept, ünlü sanatçı Hülya Avşar ile sözleşmesini yeniledi. Temmuz 2022’den bu yana markanın yüzü olan başarılı sanatçı, bu sezon da Çilek Konsept ile iş birliğini sürdürecek.

Hem kadın hem erkek mücevherleri ile aksesuar alanında birbirinden ayrı ve özel tasarımlara imza atan Çilek Konsept, dikkat çekici ve özgün ürünlerini mücevher severlerle buluşturmaya devam edecek.