İstanbul Havalimanı İnovasyon Merkezi Oluyor!

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Havacılık sektöründe yeniliklerin öncüsü İGA İstanbul Havalimanı, dünyada inovasyonun merkezi kabul edilen Plug and Play ile önemli bir iş birliğine imza attı. Anlaşmayla; teknoloji ihtiyaçlarına uygun startup’ların inovasyon süreçlerinin başlatılacağı İGA İstanbul Havalimanı’nda inovasyon kültürünün desteklenmesi amaçlanıyor.

Dijitalleşme ve teknolojiyi odağına alan İGA İstanbul Havalimanı, yeni fikirleri teşvik etmek, girişimcileri desteklemek ve büyük şirketlerle buluşturmak amacıyla Silikon Vadisi’nde faaliyet gösteren Plug and Play ile heyecan verici bir iş birliği başlattı.

İGA İstanbul Havalimanı’nın küresel çaptaki inovasyon yolculuğunu hızlandırması ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlaması hedeflenen iş birliği kapsamında ilk olarak ‘teknoloji odak çalışması’ yapılması planlanıyor. İGA İstanbul Havalimanı çalışanlarının sunacağı fikirlerin ve teknoloji ihtiyaçlarının toplanmasının ardından bu konularda çözüm üretebilecek startup’lara çağrı yapılacak ve seçilen startup’ların çözümlerinin İGA İstanbul Havalimanı’nda uygulanması için inovasyon süreçleri yürütülecek.

Bünyesinde ‘inovasyon yönetimi’ ve ‘girişimcilik ekosistemi’ kurmayı hedefleyen İGA İstanbul Havalimanı, “Travel Vienna” ve “Smartcities İstanbul” programları kapsamında Seyahat, Mobilite, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Akıllı Şehir alanlarında çalışacak; ayrıca 19 Ekim’de Viyana’da düzenlenecek “Selection Day” ile 2 Kasım’da Feriye Palas’ta düzenlenecek “İstanbul Expo Day” etkinliklerine katılarak startup ve partnerlerle bir araya gelecek.

“İnovasyon yönetimi ve girişimcilik ekosistemini kuracağız”

Dünya genelinde 60 binden fazla girişime erişimi bulunan Plug and Play’in geniş ekosistemine erişim sağlanmasıyla İGA İstanbul Havalimanı’nın inovasyon yolculuğunun hızlanacağının altını çizen İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen sözlerine söyle devam etti:

“Bu projeyle çalışanlarımızın fikirlerine ve ihtiyaçlarına odaklanarak, havalimanımızı teknolojide daha da ileri taşıyacağız. İGA İstanbul Havalimanı olarak bu heyecan verici iş birliğiyle geleceğe daha hazır ve daha yenilikçi adımlar atmaya kararlıyız. İş birliğimiz; İGA İstanbul Havalimanı’nda inovasyon kültürünün desteklenmesi, teknoloji girişimlerinin İstanbul Havalimanı’na çekilmesi, Havalimanı’nın teknoloji ihtiyaçlarının yenilikçi bakış açısıyla karşılanması, şirket içi girişimciliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi ile yeni fikirlerin Havalimanımızda hayata geçirilmesi konularında çok büyük değer katacaktır.”

Plug and Play Türkiye Direktörü Lale Gözübüyük de İGA İstanbul Havalimanı ile iş birliği konusunda çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak en yakın zamanda bu iş birliğinden doğacak başarı hikâyelerini global ekosisteme duyurmayı hedeflediğini belirtti.

Gözübüyük, “İGA İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük, en başarılı havalimanları arasında yer alıyor; fakat bununla da yetinmeyip hep daha iyisi için çalışıp, ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Ben de böyle çalışkan ve başarılı bir şirketle iş birliği yapmaktan onur duyuyorum. Plug and Play’in benzersiz global inovasyon imkânlarından, İGA İstanbul Havalimanı’nın sonuna kadar faydalanması için tüm ekibimizle elimizden gelenin en iyisini yapacağız,” ifadelerini kullandı.