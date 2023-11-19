İşte ödül alan kadın girişimciler

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Ülkede kadın girişimciliğin görünürlüğünü artırmak amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından gerçekleştirilen yarışmada başarılı olan kadınlara ödülleri verildi.

Kadın Gücü Yarışmasını adı verilen ve bu yıl ikincisi yapılan yarışmada bu sene, toplam 6 kategoride, 12 şirket ödüllendirildi.

Yarışma için bu yıl da oldukça yoğun başvuru alındı. Bu yüzden zorlu bir eleme süreci yaşandı. Yarışmada “Girişimci Kadın Gücü” kategorisi sadece kadın girişimcilerin başvurularına açık tutuldu.

İşte yarışmada ödül alan şirketler:

. Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket

1.Gürmen Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

2.Halsan Halı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

3.Trakya Özel Sağlık Tesisleri Anonim Şirketi

. En Çevre Dostu Kadın Girişimci

Burpol Polimer Plastik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

. ​En Çok Dijitalleşen Kadın Girişimci

. Elman Otomasyon Sistemleri Elektrik Elektronik Mühendislik Bilişim Restoran Tarım Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

. İhracatını En Çok Artıran Kadın Girişimci

. Miktar: Ak Celep Pamuk Gıda Tarım Ürünleri Tekstil ve Turizm Sanayi Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi

. Oran: Umdasch Madosan Raf Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

. ​En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci

1.Asya Entegre Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

2.Patiswiss Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

3.Batı Plus Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

4.Harga İnşaat Turizm Ltd. Şti.

5.Bade Kumaş Tekstil Konfeksiyon Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi