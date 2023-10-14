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‘Kiğılı’dasın Rahatsın’ koleksiyonunu tanıtıldı

Yayınlanma Tarihi : Google News
‘Kiğılı’dasın Rahatsın’ koleksiyonunu tanıtıldı
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85 yıllık marka gücünü, tecrübesini ve kapsayıcılığını geleceğe daha güçlü taşımak amacıyla iletişim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kiğılı, şehrin tam göbeğinde, hayatın tam ortasında dev poşetleri ile yerini aldı.

Özgüvenli rahatlık kavramından aldığı ilhamla erkek modasına yenilikçi bir yaklaşım sunan marka İstanbul Anadolu Yakası Göztepe Parkı, Avrupa Yakası Levent Metrocity AVM önünde dev poşetlerini konumlandırdı.

Son dönemlerde birçok markanın kullandığı CGI Teknolojisi iletişim çalışmalarına gerçek konumlandırma yaparak karşılık veren Kiğılı dev poşetlerini gözler önüne serdi.

İletiminde rahatlığı ve özgüvene odağına alan marka “Kiğılı’dasın Rahatsın” hazırladığı yeni koleksiyonda da erkeklere hayatın her anında Kiğılı ile eşlik etmeye odaklanıyor.

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