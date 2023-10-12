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Memorial Sağlık Grubu yönetiminde önemli değişiklik

Yayınlanma Tarihi : Google News
Memorial Sağlık Grubu yönetiminde önemli değişiklik
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Memorial Sağlık Grubu’nun 16 yıllık CEO’su Uğur Genç görevini, dijitalleşmenin Türkiye’deki önemli isimlerinden biri olan Bora Uludüz’e devrediyor.

Türkiye’de, 2005 yılından bu yana özel sağlık sektörünün gelişmesine yönelik öncü çalışmaları ile tanınan ve kurumun 1 hastaneden; 12 hastane, 2 tıp ve 1 Wellness merkezine büyüme sürecini yöneten Genç, Memorial Yönetim Kurulu ve Aydın Holding İcra Kurulu’nda görevine devam edecek.

Türkiye Sağlık Sektörüne yön veren, pek çok “ilk”e imza atan, 8000 çalışanıyla kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetini dünyanın her ülkesinden hastaya ulaştıran ve geçtiğimiz yıl Romanya yatırımıyla dünyaya açılan Memorial Sağlık Grubu’nun genel müdürlüğüne, Türkiye’de dijital sigortacılığın gelişmesine  liderlik eden Bora Uludüz getirildi. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Uludüz, Harvard Üniversitesi’nde MBA yaptı. Kariyerine, 2008 yılında McKinsey & Company’de başlayan, 2008-2017 yılları arasında ağırlıklı banka ve sigortacılıkta danışmanlık projeleriyle uzmanlaşarak çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev alan Uludüz, bu sektörlerde dijitalleşme süreçlerine liderlik etti. 2017-2021 yılları arasında Garanti BBVA’da Dijital Bankacılık Direktörü, 2021 yılından günümüze kadar ise Sigortam.net CEO’su görevlerini başarıyla yöneten Uludüz, 16 Ekim 2023 tarihi itibariyle Memorial Sağlık Grubu CEO’su olarak görevi devralacak.

Deneyimli isim Uğur Genç yönetim kurulunda… 

Memorial’ın 2007 yılından bu yana genel müdürü olan Uğur Genç ise kariyerine, Arthur Andersen ve Accenture’da yönetim danışmanı olarak başladı. Türkiye’de sağlık turizminin gelişimi ile hasta deneyimine öncülük eden çalışmalarıyla tanınan ve ülkenin, yabancı hastalara yönelik bir cazibe merkezi konumuna ulaşmasında önemli katkıları bulunan Genç, 2012 yılında Capital Dergisi tarafından düzenlenen Türkiye’deki en başarılı 40 yaş altı genç genel müdürün belirlendiği “Başarıya Yürüyenler” yarışmasında birinci oldu. Uğur Genç, Business Life’ın, her yıl geleneksel olarak düzenlediği araştırmada “Türkiye’nin En Etkili 50 CEO’su” arasında yer aldı.

Sağlık sektöründeki tecrübelerini, katıldığı pek çok seminer, eğitim ve konferansla sağlık yöneticilerine aktaran Genç; Memorial Sağlık Grubu Yönetim Kurulu ve perakende, tekstil ile dijital bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteren Aydın Holding’in İcra Kurulu’nda görevini sürdürecek.

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