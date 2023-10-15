Otomobil, Motosiklet, Elektrikli Araçlar Ankara’da tek bir çatı altında!

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Doğan Trend Otomotiv, “Otomobilite” perakende ağını genişletmeye devam ediyor. Başkent Ankara’ya Söğütözü’ndeki dev tesisiyle merhaba diyen Doğan Trend Otomobilite, yeni şubesinde otomobil, motosiklet ve elektrikli araçlar ile şarj çözümlerini tek çatı altına topluyor. Açılış konuşmasına “Doğan Trend olarak gücümüzü 65 yılı aşan Doğan Grubu’nun değerlerinden, enerjimizi ise yeni trendleri amansızca takip eden ekibimizden ve sahadaki teşkilatımızdan alıyoruz” diye başlayan Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, “Ekip olarak heyecanla, canla başla çalışıyoruz. ‘Bu dükkan bizim!’ diyerek çıktığımız yolda bugün ülke genelinde 91 adet yetkili noktada hizmet sağlayan 1200 kişilik dev bir aile olmayı başardık. 2023 yılı sonunda 25 milyar TL iş hacmine ulaşmış olacağız. Bir yandan yeni ve kullanılmış araç satarken diğer yandan servis hizmeti sunuyoruz. Geçen yılı 16 bin adetlik satışla kapatmıştık. Bu yıl adetsel anlamda 3 kat, ciro anlamında ise 6 kat büyümüş olacağız. 25 bini otomobil, 15 bini motosiklet, 1500’ü de deniz olmak üzere diğer mobilite dahil toplamında 45 bin adet satışla müşterimizin daha özgür ve mobil olmalarına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Perakende şirketleri Otomobilite’yi 2022 başında kurduklarını söyleyen Perakende Operasyonları, Araç Kiralama ve Suvmarket’in liderliğini yapan Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya ise, ülkenin önde gelen perakende ağlarından biri olmak için çalıştıklarını vurguladı. Ankara Otomobilite’de kısa süre önce satışa başladıklarını hatırlatan Uğur Sakarya, “Ankara ekibimiz öyle başarılı oldu ki yeni şubemiz, eylül ayında en çok satış yapan 2’nci şubemiz oldu. Grubumuzdan ve markalarımızdan aldığımız güçle planladığımız şekilde büyüyoruz. Doğan Trend Otomobilite’nin İstanbul ve İzmir’den sonra 6’ncı noktası olarak açılan Ankara şubemizden sonra yaz sezonunda Bodrum, Çorlu ve İzmir’deki ikinci plazamızı da hizmete açtık. Aralık ayında inşaatı tamamlanacak İstanbul Kartal şubemiz ile birlikte Otomobilite’yi 5 ilde 10 noktaya çıkartarak 2 yıl içinde Türkiye’nin en büyük otomotiv perakendeciliği şirketleri arasına sokmuş olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Doğan Holding’in distribütörlüğünü yaptığı tüm otomotiv markalarını aynı çatı altında toplayan Doğan Trend Otomotiv, Türkiye pazarındaki yatırımlarına büyük bir ivmeyle devam ediyor. Kısa bir süre önce otomotiv ve mobiliteyi bir araya getirdiği yepyeni konsepti “Otomobilite” ile tüketicilerin karşısına çıkan Doğan Trend Otomotiv, üst üste yaptığı yatırımlarla bir yandan büyümesini sürdürürken diğer taraftan da tüketicilerin, yepyeni modelleri daha yakından görüp satın alabilmesi için Türkiye çapındaki yaygınlığını artırıyor.

Otomobil, Motosiklet, Elektrikli Araçlar Ankara’da tek bir çatı altında!

Şirket, bu kapsamda Doğan Trend Otomobilite Ankara şubesini devreye aldı. Açılışı yapılan Ankara şubesi, şirketin temsil ettiği tüm motosiklet ve otomobil markalarını bir araya getiriyor. İstanbul ve İzmir’deki Otomobilite şubelerinin ardından dikkat çekici bir büyüme hamlesi gerçekleştiren Doğan Trend Otomotiv, Ankara Söğütözü’nde açtığı yeni şubesiyle otomobil ve motosiklet markalarını tek bir çatı altına toplamış oldu. Aralarında MG,Suzuki, Piaggio, Vespa, Aprilia, MotoGuzzi, Kymco,Silence ve Suvmarket’in olduğu markalar, Doğan Trend Otomobilite Ankara’da tüketicilere hizmet vermeye başlarken, otomobilden motosiklete, elektrikli araçlardan şehir içi mobilite çözümlerine kadar birçok farklı ve özel ürün aynı anda incelenebiliyor.

Otomobilite olarak 2023 sonunda 10 noktada 15 bin adet araç satışına ulaşacağız!

Uğur Sakarya konuşmasında “Doğan Trend bünyesindeki perakende yatırımlarımızı Otomobilite şirketimiz altında topladık. 2023 hızlı bir tempoyla büyüdüğümüz yeni lokasyonlar açtığımız bir sene oldu. Ankara’daki muhteşem bir binada bizim için çok önemli bir noktada tüm markalarımıza hizmet verecek Otomobilite Ankara şubemizi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sene sonunda 5 ilde 10 farklı lokasyonda hizmet veren Otomobilite, kısa zamanda ülkemizin önde gelen otomotiv perakendeciliği zincirlerinden biri haline geldi. 2023 yılı sonunda 10 bin otomobil ve 5000 motosiklet satışına ulaşacağız” dedi.

SUV uzmanı Suvmarket de Ankara’da!

Ankara’daki yeni tesis, grubun ikinci el markası Suvmarket’in de Türkiye çapındaki 6’ncı şubesi olarak hizmet veriyor. Özenle seçilmiş, itinayla hazırlanmış, kullanılmış SUV’lar Ankara Söğütözü’ndeki showroomda sergileniyor.