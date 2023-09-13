Schafer kendine özgü tasarımlarıyla Zuchex 2023 Fuarı’nda

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Geliştirdiği fonksiyonel ürünlerle tüketicilerin hayatını kolaylaştırmaya devam eden Schafer 14-17 Eylül tarihleri arasında TÜYAP’ta gerçekleştirilecek olan Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı 2023’te en yeni ürünleriyle yerini alıyor. 4 gün sürecek fuarda Schafer, Tılsım Serisi’ne eklenen 12 kişilik yemek takımlarıyla Türkiye’de bir ilk olan “Ömür Boyu Çıkmayan Altın Desen Garantisi”ne sahip olan koleksiyonunun yanı sıra pişirme grubu, mutfak yardımcıları, yemek ve kahvaltı takımları, çatal kaşık bıçak takımları, küçük ev aletleri kategorilerinde ürünlerini sergilemeye hazırlanıyor.

Özgün tasarım anlayışıyla bir dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen Schafer, kısa zamanda Türk züccaciye sektörünün en saygın ve köklü kurumları arasındaki yerini aldı. Sadece 10 ürün çeşidiyle başladığı yolculuğunu, bugün itibarıyla 5 ayrı ana kategoride yüzlerce çeşit ürünle hizmet veren bir marka haline gelerek sürdüren Schafer, tüketicilerin hayatını kolaylaştıran ürünleriyle dikkat çekiyor. Dünyanın 3’üncü, Avrupa’nın 2’nci büyük fuarı olan Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, 14 Eylül’de TÜYAP’ta kapılarını açacak ve 17 Eylül’e kadar devam edecek. Fuar, 150’den fazla ülkeden katılım sağlayacak 1.200 marka ile 45 bin ziyaretçiyi bir araya getirecek.

Schafer desenleri ömür boyu garantili!

Sektörde kendine özgü tasarımlarla öne çıkan Schafer, Tılsım Serisi ile farklı coğrafyaların ve kültürlerin hikayelerini anlatan form ve desenlere sahip 12 kişilik yemek takımlarını Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’nda görücüye çıkarıyor. Türkiye’de bir ilk olan “Ömür Boyu Desen Dayanıklılığı Garantisi’ne sahip olan yeni koleksiyon, tüm yıkamalar sonrasında desenini ve ışığını koruyan yepyeni bir teknoloji olan Alman Starjet teknolojisiyle üretiliyor. Tılsım Serisi’nin pek çok farklı kültürün zamansız hikayelerinden esinlenerek tasarlanan, sanat eserini andıran desen ve renklere sahip Belle, Jade, Bloomfest, Charm, Dreamy, Lace ve Sapphire isimli yemek takımları sofralara eşsiz bir güzellik bırakıyor. Schafer, 33. kez düzenlenecek olan fuarda pişirme grubu, mutfak yardımcıları, yemek ve kahvaltı takımları, çatal kaşık bıçak takımları, küçük ev aletleri kategorilerindeki yenilikçi ürünlerini de sergileyecek.