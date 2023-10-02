TutAnkhAmun’un hazineleri İstanbul Akvaryum’da sergileniyor

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Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen TutAnkhAmun Çocuk Kralın Hazineleri Sergisi 5 Ekim itibarıyla İstanbul Akvaryum Etkinlik Merkezi’nde olacak. 15 farklı tema ve 400’ün üzerinde birebir replika eserin yer alacağı sergi, yıl sonuna kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Antik Mısır’da 3.300 yıl önce yaşayan ve 18 yaşında hayatını kaybeden TutAnkhAmun’un mezar odasından çıkan som altın tabutu, altın ve değerli taşlardan yapılmış dünyaca ünlü ölüm maskesi, savaş arabası, silahları, bastonları, mobilyaları gibi günlük eşyaları arasından seçilmiş paha biçilmez 400’ün üzerinde eserin birebir replikaları, 5 Ekim’den itibaren İstanbul Akvaryum’un 1.500 metrekarelik Etkinlik Merkezi’nde 15 farklı tema ile sergilenecek.

Dilek Çapanoğlu: “Tut’u ve Hazinelerini, İstanbul Akvaryum Etkinlik Merkezi’nde Ağırlayacağız”

Sergiye ilişkin bir değerlendirme yapan İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu; “Deniz altı dünyasının birbirinden değerli varlıklarını ziyaretçilerimizle buluşturmanın yanı sıra küresel değere sahip olan ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerimizin keyifle gezdiği birçok büyük sergiye ev sahipliği yaptık. Bu vizyonla antik Mısır’ın çocuk kralı olarak anılan TutAnkhAmun’un hazinelerini, İstanbul Akvaryum Etkinlik Merkezi’ne getiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

TutAnkhAmun Çocuk Kralın Hazineleri Sergisi’nin kapıları 5 Ekim’de açılacak. Sergi, hafta içi 10.00-19.00 hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergi kapsamında yıl sonuna kadar antik Mısır’a ışık tutabilecek sohbetler ve deneyim odaklı etkinlikler gerçekleştirilmesi hedefleniyor.