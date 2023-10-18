Cumhuriyetin 100’üncü Yılında Dijital Ekonomi Zirvesi Gerçekleştirildi

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İstanbul Topkapı Üniversitesi, Doğa Sigorta ve Yeni Arayışlar Girişimi Derneği (YAPDER) iş birliği ile İstanbul Topkapı Üniversitesi Kazlıçeşme Yerleşkesinde düzenlenen Dijital Ekonomi Zirvesi, akademik camia, sektör temsilcileri ve öğrenciler bir araya getirdi.

Açılış konuşmalarını İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Bulunmaz ile TGRT Haber Ekonomi Müdürü ve YAPDER Başkanı Celal Toprak gerçekleştirdi.

NİHAT KIRMIZI: DİJİTAL EKONOMİ GELECEĞİN İŞ DÜNYASININ TEMELİNİ OLUŞTURUYOR

Törenin açılış konuşmacılarından İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923’te İzmir’de dediği gibi; ‘Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa kalıcı olmaz, az zamanda kaybedilir.’ Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden süreçte cephelerde kadın erkek, genç yaşlı demeden tek bir yumruk haline gelen milletimiz, üst üste zaferlerin de mimarı olmuştur. Cumhuriyetimizin kuruluşunun ardından devam eden süreçte iktisadi alanda adımlar atılırken teknolojik gelişmeler ekonomiye doğrudan temas etmeye başlamıştır” dedi.

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlediğini hatırlatan Kırmızı, “Bu durum iş dünyasını kökten değiştiren bir dönüşüm sürecine yol açtı. İşletmeler, geleneksel metotların ötesine geçerek dijital ekonomiye adapte olmaktadır. Dijital ekonomi, temelde dijital teknolojilerin iş süreçlerine ve ekonomik faaliyetlere büyük ölçüde etki ettiği bir ekonomik sistemdir. İşletmeler, ürünleri ve hizmetleri sunarken internet, veri analitiği, yapay zeka, bulut bilişim ve benzeri teknolojileri kullanır. Bu sayede daha hızlı, daha verimli ve daha özelleştirilmiş hizmetler sunabilmektedirler. Dijital ekonomi, geleceğin iş dünyasının temelini oluşturuyor. Bu nedenle, bu konuda bilinçli ve hazırlıklı olmanız önemlidir. Kendinizi geliştirerek, dijital ekonominin fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirebilir ve başarılı bir kariyere adım atabilirsiniz. Gelecekteki liderler ve yenilikçiler sizlersiniz, bu yolda hepinize başarılar dilerim” değerlendirmesinde bulundu.

PROF. DR. EMRE ALKİN: BİZLER TEKNOLOJİYİ ÖZGÜRLÜĞÜN YAYILMASI VE FERTLERİN ÖZGÜR İRADE İLE EN DOĞRU KARARI VEREBİLMELERİ İÇİN KULLANIYORUZ

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ise yaptığı konuşmada dijital ekonominin önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Emre Alkin, “Bizler yüksek teknoloji ve dijitali manipülasyon amacıyla değil özgürlüğün yayılması ve fertlerin özgür irade ile en doğru kararı verebileceği ortamı yaratmak amacıyla kullanıyoruz. Bu nedenle Altunizade Teknoloji ve İnovasyon Yerleşkesi, Mütevelli Heyet Başkanımız Nihat Kırmızı’nın gayretleri ile üniversitemize kazandırıldı; Teknopark da hazır hale getiriliyor…” dedi.

“MEGATREND 5.5G OLACAK”

Belirsizlik dünyasında yaşadığımızın altını çizen Prof. Dr. Emre Alkin, “Yüksek teknolojiyi kullanarak manipülasyona yol açan otokrasiyi durduracak tek unsur basındır. Çünkü doğru bilgiye sahip olmadan doğru sonuca ulaşmak mümkün olmayacaktır. Bugün dünyanın en büyük şirketleri dijital kuruluşlardır. Toplam 2 trilyon dolar üzerinde piyasa değeri var. 1990’larda ekonominin kralı olan şirketler artık yok. Yalnızca halka arz olduğu için hisse senedi değeriyle büyüyen bir petrol şirketi dışında ne ilaç ne de bankacılık sektörü dijital ekonomiyi geçemedi.” dedi.

Megatrendlere de dikkat çeken Prof. Dr. Alkin, “Megatrendlerden de haberdar olmanız lazım. Ekonomist olmak için sadece ekonomi okumak yetmiyor. Ekonominin yanı sıra çok farklı disiplinlere de hakim olmanız gerekiyor. Bunlardan biri de 5.5G teknolojisi… Yeni yükselen megatrend 5.5G olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

“İLK KEZ BİR IMF TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ İMZALANMADAN TAMAMLANDI”

IMF’nin sonuç bildirgesi imzalanmadan tamamlanan toplantısını hatırlatan İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü, “Geçtiğimiz günlerde IMF toplantısı ilk kez sonuç bildirgesi imzalanmadan bitti. Sebebi de ABD, dünyanın milli gelirinden aldığı pay %16.5 olmasına rağmen IMF’de %17.4 oy hakkına sahip durumda. Çin de dedi ki “Biz de %14.5 paya sahibimiz ama bize neden %6.5 oy hakkı veriyorsunuz?” Haklı olarak diğer ülkeleri de isyana teşvik etti. Bunun üzerine ilk defa sonuç bildirgesine imza atılmadan toplantı sona erdi. Demek ki Çin’e dönüp baktığınızda artık milyarlarca ucuz malı satan bir ülke değil, tam tersi yüksek teknoloji ihtiva eden ürünleri üreten son derece güçlü, 5G’yi kullanan bir ülke haline geldi. Dolayısı ile Çin ve Hindistan yükselen iki megatrend oluyor. Bununla birlikte Endonezya 2050 yılında dünyanın 4. büyük milli gelirine sahip ülke olacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir seçim yapması gerekiyor. Bu seçim sadece bugün Ortadoğu belasının tam ortasında kuzey ittifakla güney ittifakın arasında bir yer seçmek değil. Bundan sonra ekonomisini nasıl yönetecek, tamamen dijitalin üzerine oturtulmuş bir ekonomi mi olacak?

“INSTAGRAM’DA EN UZUN SÜRE GEÇİREN ÜLKE OLMAMIZIN GERÇEK NEDENİ DOWNLOAD HIZININ DÜŞÜK OLMASI”

Prof. Dr. Emre Alkin, Instagram’da en uzun vakit geçiren ülkelerden olmamızı da değerlendirdi. Prof. Dr. Alkin, “Fakat bu uzun süre kullanımla ilgili ben “bu alana meraklı mıyız?” diye düşündüm. Ancak vardığımız sonuç meraktan ziyade download hızımız çok düşük olmasıydı… Çünkü bu kadar yavaş bir internet üzerinden bu uygulamayı kullandığınızda görsel yüklenme süreleri uzuyor dolayısı ile oturum süreniz de uzamış oluyor. Stokholm şehri 182 kilometrekare ve fiberoptik kablo uzunluğu 2 milyon kilometrekare. Türkiye neredeyse 800 bin metrekare ancak fiberoptik kablo uzunluğu bunun 4’te 1’i seviyesinde. Burada bir tuhaflık var.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Emre Alkin, gelecek 20 yılda dijitalleşmeye yatırım yapan ülkelerin öngörülebilir milli gelirlerinin yüzde 25 üzerine çıkacaklarını da belirterek, “Bu nedenle dijital ekonomi zirvesini önemsiyorum” dedi.

PROF. DR. BARIŞ BULUNMAZ: ÖĞRENCİLERİMİZE KAZANIM SAĞLAYACAK

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Bulunmaz ise konuşmasında, “Medya Uygulama Merkezimiz (MUM) Celal Toprak Bey’in sektörel tecrübesi ile başkanlık ettiği önemli bir platform haline geldi. Uzun süredir planladığımız bu zirve de öğrencilerimize büyük kazanımlar sağlayacaktır. Öğrencilerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. YAPDER bizlere önemli katkılar sunuyor. Etkinliğin tüm paydaşlarına teşekkür ederim. Savaşın, vahşetin ve kötülüklerin olduğu ortamda nasıl söylenir bilmiyorum ama sağlıklı ve keyifli bir etkinlik geçirmenizi diliyorum.” ifadelerini kullandı.

CELAL TOPRAK: SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE ÖĞRENCİLER MUM’DA BİR ARAYA GELİYOR

TGRT Haber Ekonomi Müdürü ve YAPDER Başkanı Celal Toprak, Medya Uygulama Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. “Medya Uygulama Merkezinin ilk etkinliğini gerçekleştiriyoruz” diyen Toprak, “Merkezimiz teorik derslerin pratik olarak hayata geçirildiği bir platform. Bu platformun destekleyicisi ise Sayın Nihat Kırmızı’dır. Öngörüsü için kutluyorum. Üniversitelerin bu tip çalışmalara ihtiyacı var. Rektör Emre Alkin gibi çok önemli bir isimle bir aradayken bu çalışmayı yapalım istedik. Sektörden birçok arkadaşımız bugüne dek öğrencilerimizle buluştu. Keza teorik eğitimlerimiz de oldu. Bu etkinliği tamamen öğrencilerimiz planladı. Kendilerine teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

BEŞ OTURUMDA ÖNEMLİ BAŞLIKLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Açılış konuşmalarının ardından başlayan oturumlarda “İletişimin Geleceği: Dijitalleşme ve Yeni Stratejiler”, “Yazılım ve Tasarım: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm”, “Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti: Nereye Gidiyoruz?”, “Hizmet Sektöründe Yapay Zeka” ve “Sigortacılığın Dijital Yolculuğu ve TOGG Projesi” başlıkları tartışıldı.

Oturumlarda Doğa Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü Seda Güler, İhlas Medya Reklam Grubu Başkan Yardımcısı Volkan Ormanlı, Oğuz Holding CEO’su Enes Örer, Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, YAPDER Dijital İletişim Platformu Başkanı Doğukan Kılıç, NLK Bilgi ve Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt, Yenasoft CEO’su Cem Şirolu, Tempo BPO CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Akar, Hasan Usta Kebap Kurucu Ortağı İzzettin Oral ve Doğa Sigorta Hasar Denetim ve Lojistik, AR&GE ve İş Geliştirme Grup Müdürü Duran Çakı yer ald