Düğün ve etkinlik turizminde Türkiye için yüzde 30’un üzerinde büyüme bekleniyor!

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“Sofralar Sergisi, “Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım” başlığıyla, Türkiye’nin 100. Yılı teması altında, 31 Ekim – 2 Kasım tarihlerinde, KM Events ve bluechip creative event tarafından Hilton İstanbul Bosphorus’ta gerçekleşecek. Uluslararası davet ve düğün endüstrisinin efsane isimleri, bu yıl da İstanbul’da bir araya gelecek. Tüm dünyada hızla büyüyen lüks etkinlik turizmi sektörünün nabzını tutan “Sofralar Sergisi” öncesinde, sektöre dair veriler paylaşıldı.

Türkiye’nin seçkin markaları, Karaca, Nippon Paint, Schwarzkopf, English Home, bonna, Molu, İstanbul Çiçekleri, Tina Jewellery’nin ve daha birçok markanın katılımı ile gerçekleşecek olan Türk Hava Yolları sponsorluğunda, Sofralar Sergisi, düzenleyeceği etkinlikler ve panellerle, tüm dünyada etkinlik turizmine yön veren 9 davet tasarımcısını ağırlayacak.

Türkiye’nin etkinlik turizminde çok büyük bir pazar olduğunu vurgulayan KM Events kurucusu ve direktörü Meltem Tepeler, “Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye’nin 2022 yılında en çok ziyaretçi alan ilk 3 ülkeden biri olduğunu belirtti. Zengin tarihi, mimarisi ve gastronomi çeşitliliği ile İstanbul’un Türkiye’nin bu alandaki kalbi olduğunu vurgulayan Tepeler, “Ülkemiz turizm konusunda oldukça cazip bir destinasyon. Bu mirasın etkinlik turizmi açısından hak ettiği yeri alması için “Sofralar Sergisi” ve takip eden projelerin ülkemize katma değer sağlaması çok önemli. Son yıllarda etkinlik turizmi konusunda önemli adımlar atıyoruz ve Türkiye pazarının gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. Tepeler sözlerine şöyle devam etti: “Küresel destinasyon düğün pazarı büyüklüğü 2022’de 21,31 milyar dolardan 2023 sonuna kadar %32.8’lik yıllık büyüme oranıyla 28,31 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Türkiye her ne kadar destinasyon düğünleri ve eventler için yükselen bir yıldız olmasına rağmen bu pastadan aldığı pay oldukça düşük. Biz Sofralar Sergisi ile bu payı artırmayı hedefliyoruz.”

bluechip creative events ajans Kurucu Başkanı Elmas Özler ise konuşmasında “Bir hayalle başladığımız ve güçlendirdiğimiz bu yolculuğumuzda güzel İstanbul’umuz ve Türkiye’miz için katma değer sağlayacak bir projeyi hayata geçirmeyi hedefledik. Cumhuriyetimizin 100. yılında, ikinci kez düzenleyeceğimiz Sofralar Sergisi için Türkiye’mizin uluslararası platformlarda nitelikli projeler ile anılması amacıyla KM Events ile tekrar güçlerimizi birleştirdik, hayallerimizi büyüttük. Yolculuğumuzda bizlere eşlik eden, bu büyük hayalimizi gerçekleştirmemize olanak tanıyan değerli sponsor ve destekçilerimize çok teşekkür ederiz. Ortak yürekte dileğimiz; proje içeriğimizi her geçen yıl güçlendirerek dünyada sayılı nitelikli etkinlikler arasında görmek, kutlamalara hizmet eden tüm konaklama, ulaşım, catering, show, kültür ve sanat etkinlikleri gibi sektörümüze hizmet eden iş ortaklarımız ile birlikte nice nitelikli etkinliklere ev sahipliği yapabilmek. Umarız; bu yolculuğumuzda nice büyük güç birliktelikleri yaparak, ortak paydalarda buluşabilir, kutlamalar ve nitelikli projelerde harika bir destinasyon merkezi olan İstanbul’umuz ve Türkiye’miz için nitelikli etkinlikler üretmeye devam edebiliriz” dedi.

Sofralar Sergisi için Geri Sayım Başladı

İstanbul’u “Kutlamalar Destinasyonu” olarak uluslararası platformlarda öne çıkarmayı amaçlayan “Sofralar Sergisi” projesi, 31 Ekim-2 Kasım 2023 tarihleri arasında Hilton İstanbul Bosphorus’ta gerçekleşecek. Sergide, paneller, workshoplar, özel tadım aktiviteleri ve sürpriz etkinliklerin yanı sıra, Hilton’un yeni markası, “1955 Banqueting & Catering”in şık sunumları ve Türkiye’yi anlatan özel gösteriler de yer alacak.

Dokuz tasarımcının hazırladığı Türkiye konseptli sofralar; sofra sanatının, gastronominin ve Türkiye’nin dünya etkinlik sektöründeki öneminin tartışılacağı paneller, fuaye alanında seçkin dinletiler ve performanslar ile 1-2 Kasım tarihlerinde 09.30 – 19.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Dünyanın çeşitli kültürlerinden gelen ünlü sofra tasarımcıları, sponsorlar, VIP davetliler ve Platinium bilet alanlar için 1 Kasım’da gerçekleşecek gala gecesinde, The Peninsula İstanbul’un özel sunumları konuklara eşlik edecek. 2 Kasım’da yapılacak kapanış partisinde ise sofra tasarımcıları ve VIP davetliler, 1500 yıllık bir sarnıcın içinde yer alan Sarnıç Restaurant’ın büyülü ortamında Bizans, Osmanlı ve günümüz mutfağının enfes tatlarını, geceye özel dinleti ve performanslarla birlikte deneyimleyerek, keyifli anlar yaşayacak.

Tasarımcılar arasında; Catherina Zeta Jones ve Michael Douglas’ın da düğün ve etkinlik tasarımcısı David Beahm, Donald Trump’ın kızı Tiffany Trump’ın düğününü tasarlayan Toni Breiss, Pakistan’da çok tanınmış bir televizyon figürü ve etkinlik organizatörü Frieha Altaf, Almanya’nın ünlü düğün tasarımcısı ve TV yıldızı Mr.Froonck, Ortadoğu’nun düğünler kraliçesi, Majeda Kassir Bisharat, modern ve romantik tasarımları ile tanınan Santa Barbaralı ünlü tasarımcı Percy Sales, Real Housewifes oyuncusu ve Avrupa’nın ünlü düğünlerine imza atan Hollandalı tasarımcı Hella Huizinga, Emmy Ödül Törenini, Teen Choice Awards’ın kırmızı halı davetlerini ve Grammy Ödül Töreni’nin partisini tasarlayan Brian Worley, son olarak Hint moda ve etkinlik dünyasının önde gelen konsept tasarımcısı Sumant Jayakrishnan yer alacak.

Türkiye’nin destinasyon düğünleri ve etkinliklerine ev sahipliği yapan, İstanbul’un en önemli lüks otelleri de bu sergide yer alacaklar. Etkinliğin ev sahipliğini yapan Hilton İstanbul Bosphorus başta olmak üzere, The Peninsula İstanbul, CVK Park Bosphorus Hotel, Shangri-La Bosphorus İstanbul, Raffles İstanbul, The Stay Hotels, Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul, Çırağan Palace Kempinski İstanbul, Conrad İstanbul Bosphorus, Hagia Sofia Mansions Istanbul, JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea, The Ritz-Carlton İstanbul, Sait Halim Paşa Yalısı, The Grand Tarabya, Six Senses Kocataş Mansions İstanbul, Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus, Divan Hotelleri, Rixos Tersane İstanbul, Vakko Hotel & Residence, Fairmont Quasar İstanbul. Otellerin yanı sıra, The Sarnıç Restaurant mekân sponsoru olarak etkinlikte yer alacak.