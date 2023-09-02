Güvenilir Ürün Zirvesi’nin ikincisinde neler olacak

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Celal Toprak yazıyor – Tarım bağlı olarak gıda önümüzdeki dönemin olmazsa olmazı olacak. Bu noktada daha fazla farkındalık etkinlikleri yapmak, konuyu daha fazla kamuoyunun gündemine getirmek gerekiyor.

Güvenilir Ürün Zirvesinde önemli mesajlar verilecek

Tarım bağlı olarak gıda önümüzdeki dönemin olmazsa olmazı olacak. Bu noktada daha fazla farkındalık etkinlikleri yapmak, konuyu daha fazla kamuoyunun gündemine getirmek gerekiyor.

Geçen yıl ilki yapılan bu yıl da 16 Ekim tarihinde Crowne Plaza Florya’da yapılacak olan Güvenilir Ürün Zirvesi tam da bu iki önemli konuyu masaya yatıran çok önemli bir işlev yerine getiriyor.

Etkinlikte geleceğimiz tartışılıyor. Etkinlikte gıdaya ulaşma hakkı gündeme geliyor. Etkinlikte Türkiye’nin bu sektörde dünyaya açılımı ele alınıyor.

Bu nedenle ikinci yılında etkinlik uluslararası bir boyut kazandı. Zirveyi düzenleyen Güvenilir Ürün Platformu Genel Sekreteri Elif Attepe Türkiye’nin gıda şirketlerinin dünyaya açılması için çok sayıda buluşma gerçekleştirileceğini duyurdu bu yıl ki etkinlikte.

Evet 16 Ekim’de düzenlenecek II. Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi gıda ve tarım sektörüne farklı ülkelerin kapılarını açacak. Sınırları aşmak isteyen katılımcılar için 12 ülkenin temsilcileri ile gerçekleştirilecek Ülke Masaları Toplantıları, kontenjan dahilinde herkesin katılımına açık olacak.

Ülke Masaları Toplantıları’nda sektör profesyonelleri ile ülke temsilcileri bir araya gelecek. Katar, Senegal, ABD, Polonya, Almanya, Kuveyt, Çin, Libya, Rusya, İngiltere, Lübnan ve Romanya için kurulacak masalarda ülkeler arası ticaret, ithalat, ihracat, gümrük işlemleri ve daha birçok konunun konuşulması planlanıyor.

Farklı ülkeler ile ticaret yapmak ve işini duyurmak isteyen herkesin kontenjan dahilinde katılabileceği toplantılar için kayıtlar devam ediyor.

Geçen yıl Migros Genel Müdürü Özgür Tort başta olmak üzere çok sayıda gıda ve tarım sektörünün uzman konuşmacıların ve STK’ların yer aldığı etkinlik bu yıl da önemli konukları katılımcılarla buluşturacak.

Açılış oturumunda İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz ile İstanbul Ticaret Odası Başkan vekili Ahmet Özer’in önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Açılışta Ticaret Bakanı Yardımcısı Sezai Uçarmak da söz alacak.

Açılış bölümünde Güvenilir Ürün Platformu’nun Danışma Kurulu’nda yer alan Aslı Elif Tanuğur Samancı ile Enes Örer hem sektörlerine ilişkin hem de iş yaşamına yönelik bilgi paylaşımını yapacaklar.

Bu oturumun ardından yerel kalkınma ile ilgili Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in projelerini paylaşmasın bekleniyor.

Bu kentlerle önemli projeleri gerçekleştiren yatırımcıların tecrübelerinin gündeme getirileceği bölümde ise Migros’un Yumurta Projesi ile Tuncay Özilhan’a ödül verilmesi bekleniyor.

Gülnur Ulu, Cemal Özen, Yılmaz Tökgöz, Dilek Çapanoğlu, Abdullah Özdemir etkinliğin konuşma yapacak önemli isimleri arasında yer alacak.

Zirve’de geçin yıl ilki gerçekleştirilen Feed the Future Ödül’de başarılı olan kişi ve kurumların açıklanacağı bölüm heyecanla bekleniyor.

Güvenilir Ürün Platfomu 100’e yakın bilim insanı ile işbirliği yaparak verilen bu ödüllerle icat çıkaran, inovatif çalışmalar yapanların öne çıkarılmasını hedefliyor.

Bu arada yaşanılan deprem felaketinden etkilenen illerdeki zirai üretim ve tarımsal ekonomiye dikkat çekmek etkinliği bu yıl ki en önemli farklılığı olacak.

Bölgenin deprem üssü değil, üretim üssü olarak öne çıkmasını hedefleyen bu bölüm ‘El Ele’ temasıyla gerçekleştirilecek. Ve bölgedeki çok sayıda kooperatif yaptığı çalışmalarla bu bölümde öne çıkacak.

Zirve programında bu yıl yine alanında uzman konuşmacıların yer aldığı israfa dur diyen reçete denemeleri ile workshoplar düzenlenecek. Ayrıca programla eş zamanlı olarak sektör profesyonellerine yönelik ‘Kariyer Toplantıları’ ,’TOGG Sergisi ve Söyleşisi’, ‘Beni Hafife Alma İnovasyon Yarışması da yapılacak.

Tüm bu çalışmalarda zirvenin bu yıl ki ana teması geleceği beslemek öne çıkarılacak. Ödüllerin ve konuşmaların bu maksatla geleceği besleyecek özelikte olmasına dikkat edilecek ve sesini duyuramayan ürün ve projelere ses olunması hedeflenecek. 33 farklı kategoride değerlendirilecek başvurular içinde çok önemli çalışmaların olduğu belirtiliyor.

Sonuç olarak en başta vurguladığımız tarım ve gıda konusunda bu zirvede önemli mesajlar verilecek. Özellikle yeni dönemde dünyanın açlık tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı bu günlerde bu zirve bu alanda farkındalık konusunda önemli bir işlev yerine getirmiş olacak.

Perakende sektörü yerel üreticiye el uzatıyor

Depremden etkilenen illerdeki yerel üretici ve kooperatiflerin tanıtımı ve perakende sektörü ile bir araya getirilmesi amacı ile düzenlenecek Perakende Kooperatif El Ele etkinliği 16 Ekim’de konunun tüm paydaşlarını buluşturacak.

Geçen yıl Tarım Bakanı olarak etkinliğe katılarak önemli mesajlar veren TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi bu bölümde Güvenilir Ürün Platformu ile birlikte deprem bölgesindeki yapılacak çalışmalar ilişkin bilgiler aktaracak. Tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Güvenilir Ürün Zirvesi, ülkemizin yaşadığı deprem felaketinden etkilenen illerdeki zirai üretim ve tarımsal ekonomiye dikkat çekmek için El Ele temasıyla düzenleniyor. Zirve kapsamında yerel üretici ile perakende sektörünü bir araya getirmeyi amaçlayan Perakende Kooperatif El Ele B2B Masaları etkinliği ise deprem bölgesindeki üreticiler ve ürünlerinin perakende sektörüne tanıtımını amaçlıyor.

Onur Market Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen’in destekleriyle düzenlenecek Perakende Kooperatif El Ele etkinliği için depremden etkilenen her il için ayrı bir masa kurulacak ve potansiyel alıcılar ile yerel üreticiler bir araya gelecek. Deprem bölgesindeki tüm kooperatiflerin ücretsiz katılım sağlayabileceği etkinlikle bölge ekonomisine destek öne çıkacak.