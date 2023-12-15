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Hyundai, küresel hidrojen ekosistemini hızlandırmak için adımlar atıyor

Yayınlanma Tarihi : Google News
Hyundai, küresel hidrojen ekosistemini hızlandırmak için adımlar atıyor
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Hyundai, Güney Kore Çevre Bakanlığı, Kore Su Araştırma Kurumu ve Küresel Yeşili Geliştirme Enstitüsü’yle ortak bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Anlaşma, küresel hidrojen ekosistemini hızla genişletmek ve iklim değişikliğine daha aktif bir şekilde yanıt vermek için hidrojen teknolojilerine ağırlık verecek. Hyundai, biogaz kullanarak kaynak dolaşımlı bir hidrojen üretim projesi başlatacak. Hyundai Motor Company, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak adına çalışmalarına ve yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Kore’deki mevcut hidrojen ekosistemini uluslararası arenada paylaşarak hızla büyütmeyi ve iklim değişikliğine daha aktif bir şekilde yanıt vermeyi amaçlayan Hyundai, Koreli ortaklarıyla hidrojen projeleri hakkında vaka çalışmaları ve danışmanlık yapacak.

Hyundai, ‘Atıktan Hidrojene’ sürecini de tanıtarak geri dönüşüme ağırlık verecek. Hidrojen üretim yönteminde etkin bir rol almayı hedefleyen Hyundai, gıda atıkları, kanalizasyon çamuru ve hayvan gübresi gibi organik atıklardan elde ettiği biogazla temiz hidrojen üretecek. Atık kaynak kullanımı yoluyla çevre dostu bir enerji kaynağı üretirken aynı zamanda metan gibi yabancı maddeleri de ortadan kaldıracak.

Hyundai’nin atıktan hidrojene doğru olan tüm üretim süreci, iklim değişikliğine büyük katkıda bulunan metanın azaltılmasının öneminin altını çiziyor. Ayrıca, çevre dostu mobilite, enerji üretimi ve endüstriyel kullanım için metanı atıklardan hidrojene dönüştürerek biogaz endüstrisini de aktif olarak destekliyor. Güney Kore’deki atıklardan hidrojene dönüştürme tesisleri, günde yaklaşık 500 kilogram hidrojen üreterek yenilenebilir enerji kullanımı yoluyla karbon nötr bir yaklaşıma da katkıda bulunuyor.

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