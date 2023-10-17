Makine sektörü dijital dönüşüm etkinliğinde buluştu

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‘Makine Sektöründe Dijital Dönüşüm Etkinliği’nde dijital dönüşümün sağlık, savunma sanayi ve ekonomik açıdan önemi konuşuldu. Şirketin kurucusu Cem Şirolu, “Daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomi için firmalarımıza dijital dönüşümü öneriyoruz. Şu an dünyanın odaklanması gerektiği konu; müşteri ilişkileri, dijital dönüşüm ve uzun vadede kar artışı. Örneğin Covid çıkıyor tedarik zinciri kırılıyor, enerji kesintileri artıyor ve her geçen gün sürdürülebilir ekonomiyi çevik bir şekilde devam ettirmek zorlaşıyor. Aslında dijital dönüşüm işlerimizi sürdürülebilir kılabilmenin bir anahtarı” dedi.

Yenasoft Yazılım’ın ev sahipliğinde ikinci kez düzenlenen ‘Makine Sektöründe Dijital Dönüşüm Etkinliği’nde dijital dönüşümün sağlık, savunma sanayi ve ekonomik açıdan önemi konuşuldu. Şirketin kurucusu Cem Şirolu, “Daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomi için firmalarımıza dijital dönüşümü öneriyoruz. Şu an dünyanın odaklanması gerektiği konu; müşteri ilişkileri, dijital dönüşüm ve uzun vadede kar artışı. Örneğin Covid çıkıyor tedarik zinciri kırılıyor, enerji kesintileri artıyor ve her geçen gün sürdürülebilir ekonomiyi çevik bir şekilde devam ettirmek zorlaşıyor. Aslında dijital dönüşüm işlerimizi sürdürülebilir kılabilmenin bir anahtarı” dedi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Makine Sektöründe Dijital Dönüşüm’ etkinliği İstanbul’da bir otelde gerçekleşti. 1995’ten bu yana makine sektöründe yazılım hizmeti veren Yenasoft’un ev sahipliğinde organize edilen etkinlikte, şirketin Kurucusu Cem Şirolu başta olmak üzere makine sektöründe yer alan yerli ve yabancı 100’e yakın firma temsilcisi ve çok sayıda katılımcı yer aldı. Gün boyu süren etkinlikte sektörde dijital dönüşüm yolculuğuna Yenaplus ile devam eden firmalar, şirket bünyesindeki uzman mühendisler ile bir araya gelerek bilgi alışverişi yaptı. Etkinlikte dijital dönüşümün firmalara sağladığı kolaylıklar ve sağlık, savunma sanayi ve ekonomik açıdan önemi anlatıldı.

“BİRÇOK İŞİMİZİ OTOMATİKLEŞTİREREK ÇÖZEBİLİRİZ”

Yenasoft ve Yenaplus’un kurucusu Cem Şirolu, dünyanın dijital bir noktaya doğru ilerlediğini ifade ederek, “Bizim üretim firmalarımızın yüzde 90’ı bu dijital dönüşümü gerçekleştirmek için yeterli dijital becerilere sahip değil. Biz de bu dijital dönüşümün ne olduğunu, onlara nasıl bir fayda sağlayacağını anlatabilmek için böyle bir etkinlik yapıyoruz. Bu etkinliğimize özellikle makine sektöründeki firmaları davet ettik. Çünkü her sektörü ayrı ayrı ele almak lazım. Makine sektöründen 75 farklı firma burada. Hem Türkiye’de operasyonu olanlar hem Avrupa’da olanlar var. Katılım sağlayanlar Almanya, Fransa, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerden. Yenaplus olarak Türkiye’de dijital dönüşüm yapmak isteyen üretim firmalarına uçtan uca çözüm verdiğimizi anlatmak istiyoruz. Artık iklim değişiklikleri, sıfır karbon ve karbon ayak izi gibi bir sürü kavramlar hayatımıza girmeye başlıyor. Örneğin elektrikli araçlar, bunları yönetmek için bütün verilerimizin dijital olması gerekiyor. Endüstriyel iş gücü de yaşlanıyor, emekli oluyor, kurumsal hafızamızı kaybediyoruz. Kurumsal hafızamızı kalıcı kılmak ve sürekli geliştirmek için birçok işimizi otomatikleştirerek çözebiliriz. Bunlara zaman harcamadan daha rekabetçi olabilmek ve sürdürülebilir bir ekonomi için müşterilerimize ve firmalarımıza bu dijital dönüşümü öneriyoruz” dedi.

“DEĞİŞİMLERE AYAK UYDURMAK İSTİYORSAK DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİRMEMİZ GEREKİYOR”

Şu an dünyanın odaklanması gerektiği konu müşteri ilişkileri, dijital dönüşüm ve uzun vadede kar artışı olduğunu söyleyen Şirolu, şunları ekledi:

“Bunun sebebini biliyorsunuz, covid çıkıyor iş riskleri artıyor, tedarik zinciri kırılıyor, enerji kesintileri artıyor ve her geçen gün sürdürülebilir ekonomiyi çevik bir şekilde devam ettirmek zorlaşıyor. Aslında dijital dönüşüm işlerimizi sürdürülebilir kılmanın bir anahtarı. İkincisi iş modelleri sürekli değişiyor. Geçmişte pazar yeri diye bir kavram yokken satış yapmak için fiziki bir alana ihtiyacımız vardı. Ancak şu an e-ticaret ve pazar yeri kavramıyla aynı ürünleri farklı ve başarılı bir şekilde satıyoruz. Start-up diye bir kelime yokken bugün başarılı olan start-up’lar sektörleri kökünden değiştirdi. Bu değişimlere ayak uydurmak istiyorsak kendi firmamızda dijital dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu aslında endüstride çalışan iş insanları için çok faydalı bir şey. Çünkü kendi yaratıcılıklarını, zamanlarını tamamen tasarım yapmaya, işi doğru şekilde yönetmeye harcayacaklar. Eğer dijital dönüşümü gerçekleştirmezlerse sadece el oyalayıcı işlerle uğraşırlar. Aslında çalışanlar için buradaki en büyük değer hem kendi bilgilerini artırıyorlar hem de vakitlerini daha doğru işlere harcıyorlar. Dolayısıyla gelişimleri daha kaliteli oluyor.”

“DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ETKİSİ VAR”

Sözlerine devam eden Şirolu, “Savunma sanayisi bu dijital dönüşümü gerçekleştirmiş Türkiye’deki mihenk taşıdır. Aynı zamanda da tüm sanayi sektörlerine bu işi yaymamız için ellerinden gelen desteği veriyorlar. Zaten bunları kullanmadan, sanayi, havacılık veya defans ve savuma sektöründeki firmayla çalışma ihtimaliniz yok. Çünkü o dijital devamlılık onlar için bir kalp gibi. Sağlık sektörüne baktığınız zaman eskiden ameliyatlara 6-7 kişi girerken şimdi robotik cerrahi sayesinde yine yapay zeka devreye giriyor. Artık daha doğru şekilde kanserin yayılıp yayılmayacağını anlayabiliyoruz. Aşılar ve ilaçların daha kısa sürede kullanımı sağlanıyor. Dolayısıyla aslında bütün sektörlere bu dijital dönüşümün etkisi var” dedi.

“TÜRKİYE DİJİTAL DÖNÜŞÜME AYAK UYDURMAYA BAŞLADI”

“Eğer siz bilgiyi paylaşamazsanız işinizi dijital yönetmezseniz gerçekten para kaybediyorsunuz” diyen Şirolu, “Bu paranın da size bir dönüşü olmuyor. Gıda sektörüne baktığınız zaman ürünlerin yüzde 14’ü daha tedarik aşamasındayken kullanılmaz hale geliyor. Bu israfların hepsini topladığınız zaman aslında ülke ekonomisini çok pozitif şekilde etkileyecek bir kaynak ortaya çıkartmış oluyoruz. Bence Türkiye dijital dönüşüme ayak uydurmaya başladı. Çünkü lokomotif sektörler var. Biraz önce saydığımız gibi savunma, havacılık ve otomotiv de kendi tedarikçilerine bu işi yapmaları gerektiğini anlatıyorlar. Biz de aynı şekilde anlatıyoruz. Devletimiz gerçekten tüm firmalara dijital dönüşüm için teşvikler veriyor. Bence Türkiye bu dönüşümü başaracak ve çok güzel noktalara gelecek. Biz hem Türkiye’de hem de yurtdışındaki firmalara hizmet veriyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman bizim ülkemizdeki firmaların birçoğu aslında daha yeni teknolojilere sahip ve bizim ülkemizdeki mühendis arkadaşlarımız çalışmaya daha açık. Süre gözetmeksizin işi bitirmek için çalışıyorlar. Çok büyük bir avantajımız var. Biz de ülkemizin vermiş olduğu bu özelliklerle yurt dışında başarılı olmak istiyoruz. Türkiye de 4 binin üzerinde yurt dışında ise şu an 300 müşterimiz var. Her geçen gün bu müşteri sayımızı artırmak istiyoruz” diye konuştu.