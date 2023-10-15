Senaryoyu okuyunca duygulandı

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27 Ekim’de vizyona girme hazırlığı yapan “Son Akşam Yemeği” filminin yıldızlarla dolu kadrosunda İngiliz komutanı Wilson rolüyle izleyiciyle buluşacak olan ünlü oyuncu Cemal Hünal, “Çok şaşırtıcı, tanımaya değer karakterlerin bulunduğu, çok güzel bir senaryoydu. Duygulu bir okuma seansıydı benim için” dedi.

Cumhuriyetimizin ilanını sinemamızda daha önce anlatılmamış farklı bir pencereden işleyen, Levent Onan’ın yönettiği “Son Akşam Yemeği” büyük küçük herkese unutulmaz bir seyir deneyimi vadediyor.

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde “Son Akşam Yemeği” filmi tıpkı Çankaya Köşkü’nün mutfağında olduğu gibi, farklılıklarımıza rağmen bir araya geldiğimizde “imkansızı başarabiliriz” mesajı veriyor. Sıcak ve samimi hikayesiyle 28 Ekim 1923’te yaşananları anlatan filmde yetenekli oyuncu Cemal Hünal’la birlikte Engin Şenkan, Onur Tuna, Pelin Akil, Necip Memili, Aslı Tandoğan, Azra Aksu gibi yıldız isimler rol alıyor.

Bu özel ve tarihi filmde İngiliz Komutan Wilson olarak izleyeceğimiz Cemal Hünal; “Çok şaşırtıcı, tanımaya değer karakterlerin bulunduğu, çok güzel bir senaryoydu. Duygulu bir okuma seansıydı benim için. Rolümle ilgili olarak önce şaşırdım, biraz da tedirgin oldum. İngilizce repliklerde rahattım ama İngiliz bir subayın Türkçe konuşurken nasıl olacağını sinema için estetik olarak derlemek zorundaydım, bu açıdan da rol çok ilgimi çekti” dedi.

“Çok şanslı bir kariyerim oldu”

“Son Akşam Yemeği”nde aşçıbaşı Ahir Usta karakterini canlandıran usta sanatçı Engin Şenkan’la sahneleri olan Cemal Hünal; “Set ortamı olağanüstüydü. Dekor, dekora gösterilen önem, kostümler, tarihi gerçekliğe uymak için gösterilen çaba… Gerçekten giydiğim en iyi üniformaydı. Üzerime öyle bir oturdu ki kostümü dikenlerin ellerinden öpmek istiyorum. Çok güzel bir çalışma ortamıydı. Engin Şenkan’la beraber çalışmak çok kıymetli bir deneyimdi. Çok şanslı bir kariyerim oldu. Tuncel Kurtiz, Nur Sürer, Çetin Tekindor, Yılmaz Gruda ve şimdi de Engin Hocayla oynadım. Gerçekten şanslıyım” dedi.

CineGenna Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği, Levent Onan’ın yönettiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar’ın kaleme aldığı “Son Akşam Yemeği” filmi 27 Ekim’de vizyona girecek.