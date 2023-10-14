Yerli ceviz üreticilerinin hasat dönemi başladı

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Yerli ceviz üreticilerinin en tatlı telaşı olan hasat dönemi başladı. Kasım ayı sonuna kadar devam edecek hasat işleminde bin bir emekle üretilen yerli cevizler, sabırsızlıkla tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Üyeleriyle birlikte yerli üretimi destekleyen Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD), bu yıl yüksek rekoltede ürün almayı bekliyor. CÜD Başkanı Ömer Ergüder, gerçekleştirdikleri hasat etkinliğinde yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduklarını belirterek, “Ceviz bahçelerimizin büyüklüğü 35 bin dekar. 1 milyon ceviz ağacımızla dünya standartlarında ceviz üretiyoruz. Bu yıl hasat işlemimiz bittiğinde 4 bin ton rekolteye ulaşacağız ve önümüzdeki 5 yıl içinde 15 bin ton rekolteye ulaşma hedefimiz bulunuyor. Böylece hem ülke ekonomisine katkıda bulunacağız hem de tüketicileri lezzetli cevizlerle buluşturacağız” dedi.

Yerli ceviz üreticilerinin ve üretiminin artmasını, yaygınlaştırılmasını bu kapsamda da ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD), 2023 yılı hasadına coşkuyla başladı. CÜD, 12 Ekim’de dernek üyelerinden olan ve Edirne Uzunköprü’de bulunan, donanımı ve teknolojisiyle Avrupa’nın en iyi işletmelerinden biri olan Avrupa Tarım Ceviz Bahçesi’nde hasat etkinliği gerçekleştirdi. Dernek üyelerinin de katıldığı etkinlikte CÜD Başkanı Ömer Ergüder, bu yıl hasat sonunda 4 bin ton ceviz elde etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Ceviz Üreticileri Derneği olarak, ürettikleri cevizlerin çok değerli olduğunun altını çizen Ergüder, mevsim şartlarına ve iklim değişikliğine karşı önlemler aldıklarını belirtti. Su kullanımına fazlasıyla değer verdiklerini ve bu nedenle de en baştan ciddi yatırımlar yaparak modern damla sulama sistemlerini kullandıklarını ifade eden Ergüder, “İnanıyoruz ki, zorlu iklim şartlarına rağmen, bu yılki hasadımız oldukça başarılı geçecek” diye konuştu.

“YERLİ CEVİZE İLGİ ARTIYOR”

Tüketicilerde ithal yerine yerli ceviz seçmeleri konusunda bir farkındalık oluşmaya başladığını ifade eden Ergüder, “Yerli ceviz, el değmeden üretiliyor ve hasat sonrası hızla sofralara ulaşabiliyor. Bu nedenle çok daha lezzetli ve ithal ürünler karşısında fark yaratıyor. Ekstra hiçbir işleme maruz kalmadan ürettiğimiz cevizlerimiz, doğrudan tüketiciyle buluşuyor. Bu da dikkat edilmesi gereken konu. Her fırsatta bu konuya dikkat çekiyorum ve sanırım çabalarımız meyvesini vermeye başlıyor. Tüketiciler artık daha da bilinçli. Farkındalıklarını artırmak adına Ceviz Üreticileri Derneği olarak, yeni bir adım da attık. Çok kısa bir süre içinde kendi ürettiğimiz cevizlerimizi yeni markamız altında tüketicilerle buluşturacağız. Ürünlerimizin lezzeti ve kalitesiyle fark yaratacağına eminiz. Bu adım hem yerli üreticilere bir ışık olacak hem de tüketiciler sofralarında çok daha sağlıklı ürünlere yer verecek” dedi.

2024 yılında tahmini ceviz perakende fiyatlarının yaklaşık 150-160 TL olabileceğini tahmin ettiğini belirten Ergüder, “Ceviz fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişebiliyor. Bu faktörler arasında üreticiye yansıyan maliyetler, iklim şartları, pazar koşulları gibi etkenler yer alıyor. Dolayısıyla da ceviz fiyatı hakkında kesin bir şey söylemek doğru olmayacaktır. Ancak 150 TL ile 160 TL arasında olabileceğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

TEKNOLOJİK ARAÇLARLA EL DEĞMEDEN ÜRETİM YAPILIYOR

2011 yılında tarım sektörüyle tanıştıklarını ve o günden itibaren bu yolda büyük bir aşkla yürüdüklerini belirten etkinliğin ev sahibi Avrupa Tarım Bahçesi’nin ortağı Haşimcan Yazıcıoğlu, 2013 yılı itibari ile fiziki çalışmalara başladıklarını ve ceviz bahçelerinin ilk fidanlarını 2015’te toprakla buluşturduklarını söyledi. Günümüze kadar 3 bin dönümlük bir araziye sahip olduklarını, bunun 2 bin dönümünde 50 bin adet ağaca ulaştıklarını ve Avrupa’nın en yüksek kapasite ve teknolojiye sahip isleme tesislerinden birine sahip olduklarını ifade eden Yazıcıoğlu, “Avrupa tarım olarak, tamamen tek bir alanda tüm teknolojik mekanizasyon araçlarla birlikte el değmeden üretim yapabiliyoruz. Ürünlerimizin daha kaliteli olması için yapay zekâ dâhil birçok farklı uygulamayı sahamızda kullanıyoruz ve bunun da sonuçlarını görüyoruz” dedi.

“CEVİZ, DOĞANIN İNSANLIĞA SUNDUĞU EN ESKİ VE EN FAYDALI YEMİŞLERDEN BİRİ”

Hasat etkinliğine konuşmacı olarak katılan Gurme Süreyya Üzmez ise, Türk gastronomisinde cevizin önemine değindi. Türkiye’nin coğrafik konumu ve köklü geçmişi nedeniyle gastronomi turizminin en çok ziyaret edilen önemli bölgelerden biri olarak üst sıralarda yer aldığını ifade eden Üzmez, “Ceviz, doğanın insanlığa sunduğu eski ve en faydalı yemişlerden biri. Farklı lezzetleriyle dünyaya ün salan Türk mutfağının olmazsa olmazlarından biri olan cevize, soframızın hemen hemen her tarifte rastlayabiliriz” diye konuştu.

“TARIM, TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ”

Tarımın Türkiye’nin geleceği olduğunu belirten Üzmez, yerli cevizin önemi, faydaları hakkında bilgiler de verdi. Tarımın Türkiye’nin geleceği olduğunu belirten Üzmez, “Tam da bu nedenle tarım kültürünün doğduğu bu topraklarda, binlerce yıllık tarım tecrübesinin kendilerine kalan mirasıyla sabırla ve gayretle çalışan yerli ceviz üreticileri kaliteli ceviz üretmekle kalmıyor, tüm tarımsal sektörlere öncülük yapmaya özen gösteriyor. Bu nedenle yerli üreticilerimizi destekleme adına ithal ceviz satın almaktan uzak durmalı, yerli ceviz almaya özen göstermeliyiz” dedi.