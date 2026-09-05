İHRACATIN YENİ ROTASI: TÜRKİYE DİJİTAL DÜNYADA KÜRESEL PAZARLARA AÇILIYOR

( Esra Hasnalçacı yazıyor...)

İstanbul Global e-Export Summit’26, Türkiye’nin ihracat geleceğine yön veren güçlü mesajları, yeni fırsatları ve ortak aklı aynı çatı altında buluşturdu

İSTANBUL — Türkiye’nin küresel ticaretteki konumunu güçlendirmek, e-ihracatın sunduğu yeni fırsatları değerlendirmek ve Türk şirketlerinin dijital dünyanın sınır tanımayan pazarlarına daha güçlü biçimde ulaşmasını sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen İstanbul Global e-Export Summit’26, 3-4-5 Eylül tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen kapsamlı buluşmayla iş dünyasına önemli mesajlar verdi. Zirve, yalnızca e-ihracatın bugünkü durumunun değerlendirildiği bir organizasyon olmanın ötesinde, Türkiye’nin gelecekteki ihracat vizyonunun, genç girişimcilerin önündeki fırsatların, İstanbul’un küresel ticarette üstlenebileceği yeni rolün ve Türk markalarının dünya pazarlarında nasıl daha güçlü konumlandırılabileceğinin konuşulduğu stratejik bir platform olarak öne çıktı.

Küresel ekonominin hızla dijitalleştiği, ticaretin geleneksel sınırlarının giderek ortadan kalktığı ve tüketicilerin dünyanın herhangi bir noktasındaki ürüne saniyeler içerisinde ulaşabildiği yeni dönemde, Türkiye için e-ihracat artık alternatif bir ticaret yöntemi değil, ekonomik büyümenin ve ihracatın geleceğini şekillendirecek temel alanlardan biri haline geliyor. İstanbul Global e-Export Summit’26 da tam bu noktada Türkiye’nin önündeki fırsatları bütün yönleriyle ortaya koyarak, üretim gücünün dijital dünyanın imkânlarıyla buluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Zirvenin ortaya koyduğu en önemli gerçeklerden biri, Türkiye’nin artık yalnızca üreten ve ürününü dünyanın farklı ülkelerine gönderen bir ülke olmanın ötesine geçmesi gerektiği oldu. Yeni dönemin rekabet koşullarında Türkiye’nin hedefi; dünyadaki tüketiciye doğrudan ulaşan, kendi markalarını oluşturan, teknolojiyi üretim ve ticaret süreçlerine entegre eden, yüksek katma değerli ürün ve hizmetler ihraç eden güçlü bir ekonomi olmalı. Bunun yolu ise e-ihracatın sağladığı imkânlardan daha fazla yararlanmaktan geçiyor.

Bugün İstanbul’dan dünyanın herhangi bir ülkesindeki müşteriye ulaşmak, Anadolu’nun bir şehrinde üretilen ürünü küresel dijital pazarlarda satışa sunmak ve küçük bir işletmenin büyük şirketlerle aynı dijital vitrinde yer alabilmesi, ticaretin geçmişteki kurallarını önemli ölçüde değiştirmiş durumda. Bu dönüşüm, Türkiye’nin KOBİ’leri ve girişimcileri açısından son derece büyük bir fırsat anlamına geliyor. Çünkü e-ihracat, yalnızca büyük sermayeye sahip şirketlerin değil, doğru ürüne, doğru fikre ve doğru dijital stratejiye sahip gençlerin ve küçük işletmelerin de küresel pazarlara ulaşabilmesinin önünü açıyor.

Bu nedenle İstanbul Global e-Export Summit’26’nın gençler açısından taşıdığı anlam da son derece önemli. Türkiye’nin genç nüfusu, dijital dünyayı kullanma becerisi, teknolojiye olan ilgisi ve girişimcilik potansiyeli, ülkenin yeni ihracat hamlesinin en güçlü unsurlarından biri olabilir. Bugünün gençleri için dünya artık uzak bir pazar değil. Bir bilgisayar, akıllı telefon, yaratıcı bir fikir ve doğru bir iş modeliyle dünyanın farklı coğrafyalarındaki milyonlarca müşteriye ulaşabilmek mümkün. Bu durum gençlere yalnızca yeni bir ticaret alanı değil, aynı zamanda yeni meslekler, yeni girişimler, yeni istihdam imkânları ve kendi işini kurma fırsatı sunuyor.

Türkiye’nin gençlerinin küresel ticaretin yalnızca tüketicisi değil, üreticisi ve girişimcisi olması gerekiyor. E-ihracatın büyümesi bu açıdan genç girişimciliğin güçlenmesi anlamına da geliyor. Genç bir girişimcinin Türkiye’den dünyaya yaptığı her satış, yalnızca bir ticari işlem değil; Türkiye’nin üretim kapasitesinin, yaratıcılığının ve girişimcilik gücünün dünyaya taşınması anlamına geliyor.

Zirvenin İstanbul açısından önemi ise bundan daha geniş bir perspektife sahip. Avrupa ile Asya’nın kesişme noktasında bulunan, güçlü ulaşım ve lojistik altyapısı, finans merkezi olma hedefi, girişimcilik ekosistemi ve uluslararası ticaret tecrübesiyle İstanbul, küresel e-ihracatın önemli merkezlerinden biri olabilecek güçlü bir potansiyele sahip. İstanbul’un gelecekte yalnızca ürünlerin fiziksel olarak geçtiği bir ticaret merkezi değil, aynı zamanda dijital ticaretin, girişimciliğin, teknolojinin, finansın ve küresel markalaşmanın merkezi olması Türkiye açısından büyük bir kazanım olacaktır.

İstanbul Global e-Export Summit’26, bu vizyonun gerçekleşmesi için önemli bir buluşma noktası oluşturdu. İstanbul’un dünya ticaretindeki rolünün artık limanlar, havaalanları ve geleneksel ticaret yollarıyla sınırlı olmadığı; dijital mağazaların, elektronik ticaret platformlarının, teknoloji girişimlerinin ve küresel markaların da şehrin dünyaya açılan yeni kapıları olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıktı.

Ancak Türkiye’nin e-ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için yalnızca İstanbul’un değil, Anadolu’nun üretim gücünün de dijital dünyaya taşınması gerekiyor. Türkiye’nin dört bir yanında üretim yapan binlerce KOBİ, sahip olduğu kaliteli ürünleri dünya pazarlarına ulaştırma potansiyeline sahip. Anadolu’nun güçlü üretim kültürü ile dijital ticaretin imkânları bir araya getirildiğinde, Türkiye’nin ihracat tabanını çok daha geniş bir noktaya taşımak mümkün.

Bir KOBİ’nin küresel pazara açılması yalnızca o işletmenin büyümesi demek değil; aynı zamanda yeni istihdam, yeni yatırım, yeni döviz geliri, yeni markalar ve Türkiye’nin küresel ekonomik değer zincirindeki konumunun güçlenmesi anlamına geliyor. Bu nedenle e-ihracat, Türkiye’nin ekonomik kalkınması açısından yalnızca bir satış kanalı olarak değil, KOBİ’leri, gençleri, girişimcileri ve Anadolu’daki üreticileri dünya ekonomisine bağlayan stratejik bir köprü olarak görülmeli.

Öte yandan yeni dönemin ihracat anlayışında yalnızca daha fazla ürün satmak yeterli olmayacak. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde daha fazla marka, tasarım, teknoloji, inovasyon ve katma değer ihraç etmesi gerekiyor. Türk ürünlerinin dünya pazarlarında yalnızca fiyat avantajıyla değil, kalite, güven, tasarım, teknoloji ve marka değeriyle tercih edilmesi, ihracatın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.

E-ihracat ise Türkiye’nin markalaşma sürecini hızlandırabilecek en güçlü araçlardan biri. Dijital dünyanın sunduğu imkânlar sayesinde Türk markaları geleneksel dağıtım kanallarına bağlı kalmadan doğrudan küresel tüketiciyle iletişim kurabiliyor. Bu da Türkiye’nin üretimden markalaşmaya, satıştan müşteri deneyimine kadar ihracatın bütün aşamalarında daha fazla değer üretmesinin önünü açıyor.

Zirvenin bir diğer önemli boyutunu ise teknoloji ve yapay zekâ oluşturuyor. Yapay zekâdan veri analizine, dijital pazarlamadan müşteri yönetimine, lojistikten fiyatlandırmaya kadar teknolojinin ticaretin bütün süreçlerini dönüştürdüğü bir dönemde Türkiye’nin bu dönüşümün dışında kalması mümkün değil. Tam tersine, genç ve dinamik nüfusu, güçlü üretim altyapısı, girişimcilik kabiliyeti ve stratejik coğrafi konumu Türkiye’ye önemli bir avantaj sağlıyor. Bu avantajın teknolojiyle desteklenmesi halinde Türkiye’nin küresel e-ihracatta çok daha güçlü bir konuma ulaşması mümkün.

İstanbul Global e-Export Summit’26’nın asıl değerini de burada aramak gerekiyor. Zirve, üç günlük bir organizasyonun çok daha ötesinde, Türkiye’nin ihracat anlayışının değişmekte olduğunun güçlü bir göstergesi oldu. Artık mesele yalnızca “ne kadar ihracat yaptık?” sorusundan ibaret değil. Türkiye’nin bundan sonra hangi pazarlara ulaşacağı, hangi küresel markaları oluşturacağı, gençlerini küresel ticarete ne ölçüde dahil edeceği, KOBİ’lerini dijital ekonomiye ne kadar taşıyacağı ve teknoloji ile inovasyonu ihracatın merkezine ne kadar yerleştireceği çok daha önemli.

Bu açıdan bakıldığında İstanbul Global e-Export Summit’26, Türkiye’nin geleceğine dair önemli bir ortak akıl ve vizyon ortaya koydu. Zirvenin en güçlü mesajı, Türkiye’nin dünyadaki dijital ticaret dönüşümünü yalnızca takip eden değil, bu dönüşümün yönünü belirleyen ülkeler arasında yer alması gerektiği oldu.

Türkiye’nin önünde büyük bir fırsat bulunuyor. Üretim gücümüz var, genç ve dinamik bir nüfusumuz var, İstanbul gibi küresel bir merkezimiz var, girişimcilik potansiyelimiz ve dünyanın birçok bölgesiyle güçlü ticari ilişkilerimiz var. Şimdi bu unsurları dijital dünyanın imkânlarıyla birleştirerek yeni bir ihracat hikâyesi yazma zamanı.

İstanbul Global e-Export Summit’26, Türkiye’nin bu yeni hikâyesinin önemli kilometre taşlarından biri olarak hafızalarda yerini aldı.

Çünkü geleceğin ticaretinde sınırlar giderek küçülürken, fırsatlar büyüyor. Türkiye için hedef artık yalnızca dünyaya ürün göndermek değil; dünyanın tüketicisine ulaşmak, küresel markalar oluşturmak, genç girişimcilerini dünya ekonomisinin aktörleri haline getirmek ve İstanbul’u dijital ticaretin küresel merkezlerinden biri yapmak.

Ve bu yeni dönemin en güçlü cümlesi belki de şudur:

Türkiye’nin ihracat geleceği yalnızca fabrikalarda değil, dijital dünyanın sınırsız pazarlarında da yazılacak. İstanbul ise bu yeni hikâyenin merkezinde yer alacak.